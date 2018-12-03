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Dirsekteki ağrı bilek yüzünden

Yaşadığımız dirsek ağrıları çoğu zaman bilek hareketleri yüzünden oluyor..

03 Aralık 2018 Pazartesi 20:12
Dirsekteki ağrı bilek yüzünden

Gerçi artık herkes makina kullanıyor ama eğer çamaşır sıkacaksanız dikkat edin ‘tenisçi dirseği hastalığı’na yakalanırsınız! Gerçi tenisle pek ilgisi yok ama, adı böyle..

Dirsekte en sık rastlanan hastalıklar tendonların yapışma yerlerindeki zorlanmalara bağlı ağrılardır. Bunlar daha çok el bileğinin tekrarlayan ve güç uygulanan hareketlerine bağlıdır. Onun içindir ki, hekimler “Çamaşır sıkarken dikkatli olun. El ve el bileğinizi zorlayan her çeşit hareket dirseklerinizi de zorlar. Alet ve kalemleri sıkıca kavramayın. Yumruklarınızı sıkmayın. Tekrarlayan el ve parmak hareketleri dirseklerinize zarar verebilir. Dirseklerinizin üzerine yaslanmayın” diye uyarıda bulunuyorlar.

Dirsekte bir adet kol, iki adet de ön kol kemiği olmak üzere üç adet uzun kemik eklem yapar. Bu kemiklerin tıbbi adları humerus, radius ve ulnadır. Dirseğin dış tarafında humerusla radius, iç tarafında da humerusla ulna eklem yapar. Dirseğin dış tarafında ön kol, el bileği ve parmak kaslarının yapıştığı bir alan vardır. Dirsek eklemine, el bileğine veya parmak eklemlerine gelen zorlamalar bu kasların yapışma yerinde ağrı ve hassasiyete yol açar. Bu hastalığa, tenisçi dirseği adı verilir ama hastaların büyük çoğunluğunun tenisle bir ilgisi yoktur.

Dirsekte sık rastlanan hastalıklardan biri “Olekrenon bursiti”dir. Farketmeyebilirsiniz bile.. Dirsekte ağrılı ya da ağrısız şişlik şeklinde kendini gösterir. Ayrıca daha üst seviyelerde ya da dirsekte sıkışan ulnar ve radial sinirler dirsekte ağrıya sebep olabilir.

Ayrıca dirsekte boyundan yansıyan ağrılar, iltihaplı romatizmalara (gut, romatoid artrit gibi) bağlı artritler, sinir sıkışma sendromları görülebilir.

Ulnar sinirin dirsek seviyesinde sıkışmasıdır. Duyu kusuru özellikle 5. parmağın tamamında ve 4. parmağın ulnar tarafında olmak üzere her iki parmakta hissedilir.

Parestezi şikayeti kas gücü kaybından daha belirginleşir. Sıkışmanın büyük ihtimalle bilek seviyesinde olduğu düşündürmelidir.

Bir de dirsekteki dış çıkıntının ortasında bulunan kesenin iltihaplanması olayı vardır. Dirseğin arkasındaki şişlik, kızarıklık, sıcaklık ve hassasiyet hissettiğinizde bu olabilir. Bunun tıbbi adı “olekranon bursiti”dir. Travma, yani çarpma sebebiyle olabileceği gibi mikrobik enfeksiyon, bir romatizmal hastalık ya da gut gibi kristal hastalıklara bağlı olarak da ortaya çıkabilir.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 20:12
  1. dirsek ağrısı
  2. dirsek ağrısı sebebi

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