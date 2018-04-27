Diriliş'te büyük bomba! Baycu Noyan geri dönüyor...

TRT 1 ekranlarının heyecan dolu dizisi Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz yaşanıyor. Baycu Noyan karakteri ile bir döneme damgasını vuran Barış Yağcı diziye geri dönüyor.



FİNAL YAPACAĞI SÖYLENTİLERİ VARDI

Reyting rekorları kıran dizinin 116. yeni bölüm fragmanında heyecan üst seviyeye çıktı. Dizinin finale gideceği yönündeki söylentiler de bu fragman ile son bulmuş oldu.



NOYAN GERİ DÖNÜYOR



Yeni bölüm fragmanında bir döneme damgasını vuran Baycu Noyan, tüm gücünü toplayarak Ertuğrul Beyin karşısına yeniden çıkma hazırlığı yapıyor. Bu gelişmelerin ardından ise Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm için izleyiciler gün saymaya başladı.