Diriliş'te beklenen sahne dün akşam gerçekleşti!

TRT ekranlarının soluksuz izlenen dizisi Diriliş'te nefesler yine tutuldu. 116. bölümü ile ekranlara damga vuran dizide izleyiciler rahat bir nefes aldı. Dizide obaları birbirine düşüren ve Ertuğrul Bey'e karşı düşmanlığıyla izleyicinin tepkisini çeken Sadettin Köpek 116. bölümde öldü.

Ertuğrul Bey'le karşı karşıya gelen Köpek, aldığı yarayla diz çöktü ve sonunda beklenen vakit geldi. Eruğrul Bey karşısında artık yapacak bir şeyi kalmayan Köpek korku dolu gözlerle Ertuğrul Bey'in kılıcının boynuna ineceği anı beklemeye başladı.

Ve nihayet Ertuğrul Bey, bir kılıç darbesiyle Sadettin Köpek'in başını gövdesinden ayırdı. Görsel efektin oldukça iyi uygulandığı sahne izleyiciden tam not aldı.