Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman dizisi başlangıç günü Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan Diriliş Ertuğrul dizisini severek izleyenler şimdi heyecanla devam dizisi Diriliş Osman'ı bekliyor. Dizinin henüz başlamaması nedeniyle takipçiler projenin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman dizisi başlangıç günü belli oldu mu? İşte detaylar...

Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan Diriliş Ertuğrul dizisini severek izleyenler şimdi heyecanla devam dizisi Diriliş Osman'ı bekliyor. Dizinin henüz başlamaması nedeniyle takipçiler projenin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman dizisi başlangıç günü belli oldu mu? İşte detaylar... Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Burak Özçivit'in partneri kim? Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor. Aslıhan Karalar'ın yakında ekrana gelecek ‘Diriliş Osman’ dizisinde Burak Özçivit’in partneri olduğu konuşulmuştu. Oyuncu projede, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali’nin kızı Malhun Hatun’a hayat verecekti.

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