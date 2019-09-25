Diriliş Osman bu akşam var mı? Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olacak yeni proje Diriliş Osman için nefesler tutuldu. Osman Gazi'nin ve Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatılacağı dizide, Osman Gazi karakterine ünlü oyuncu Burak Özçivit hayat verecek. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı? İşte detaylar...

Diriliş Osman bu akşam var mı? Dizi ne zaman başlayacak?

Yeni sezonda ATV'de yayınlanacak Diriliş Osman'ın yayın tarihi henüz belli olmadı. İzlenme rekorları kırması beklenen Diriliş Osman dizisinin Ekim ayının ilk haftalarında yayında olması bekleniyor.

Diriliş Osman nerede çekiliyor?

Diriliş Osman dizisi İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.