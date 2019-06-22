Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu çiftçi oldu Geçtiğimiz sezon final yapan Diriliş Ertuğrul'da Sultan Aladdin karakterini canlandıran oyuncu Burak Hakkı, Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor.

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Sultan Aladdin' karakterini canlandıran oyuncuBurak Hakkı, çiftlik hayatı yaşamaya karar verdi. Türkiye'nin yanı sıra dünyada bir çok ülkede ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinde, 'Sultan Aladdin' karakterini canlandıran oyuncu Burak Hakkı, yepyeni bir hayata başladı. Tarıma merak sarmıştı Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sarmıştı. Ünlü oyuncu, Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı arsada organik sebze-meyve yetiştiriyor.

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