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Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu çiftçi oldu

Geçtiğimiz sezon final yapan Diriliş Ertuğrul'da Sultan Aladdin karakterini canlandıran oyuncu Burak Hakkı, Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:29
Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu çiftçi oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Sultan Aladdin' karakterini canlandıran oyuncuBurak Hakkı, çiftlik hayatı yaşamaya karar verdi.

Türkiye'nin yanı sıra dünyada bir çok ülkede ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisinde, 'Sultan Aladdin' karakterini canlandıran oyuncu Burak Hakkı, yepyeni bir hayata başladı.

Tarıma merak sarmıştı

Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sarmıştı. Ünlü oyuncu, Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Burak Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı arsada organik sebze-meyve yetiştiriyor.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:29
  1. Çanakkale
  2. Burak Hakkı
  3. Saroz Körfezi
  4. Sultan Alladdin
  5. Diriliş Ertuğrul

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  • hüseyin hüseyin 33 dk önce
    amma organik fotoya baksana traktörarkasında ilaç makinası varilaç mı atıyor,hormon mu atıyor,

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