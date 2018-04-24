Diriliş Ertuğrul'dan sevenlerine kötü haber!

Diriliş Ertuğrul dizisi her çarşamba TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Ancak bu hafta yeni bölüm yayınlanmayacak. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

“Diriliş Ertuğrul’da yeni dönem başlıyor. Yeni dönemle ilgili yaptığımız dekor ve prodüksiyon çalışmaları nedeniyle yayınımıza bir hafta ara veriyoruz. Büyük sürprizlerler dolu, nefesleri kesecek yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul 2 Mayıs Çarşamba TRT 1’de.”