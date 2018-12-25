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Diriliş Ertuğrul'da korkutan kaza! Hastaneye kaldırıldı

Diriliş Ertuğrul’ dizisinin İlbilge Hatun’u canlandıran Hande Soral, sette geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

25 Aralık 2018 Salı 11:13

‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral, sette kaza geçirdi. Senaryo gereği kılıçların çekildiği sahnede eli kesilen Soral, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olduğu “Diriliş Ertuğrul” dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde korkulu anlar yaşandı. Dizi ekibine bu sezon İlbilge Hatun karakteriyle dahil olan Hande Soral, kılıçların çekildiği sahnede kaza geçirdi.

“Korkulacak bir durum yok”

Karşısındaki oyuncuya bir anlık dikkatsizlik sonucu olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu. Eli kesilen Hande Soral’a ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından sette yapıldı.

Kanama durdurulsa da olası bir komplikasyona karşı hastaneye götürülen oyuncunun eli pansuman sonrası bandajlandı. Hande Soral, doktorun “Korkulacak bir durum yok” demesi üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti.

Haftalarca ders almıştı

Çekimlerden önce haftalarca ders aldı‘Diriliş Ertuğrul’ dizisine bu sezon katılan Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:13
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Hande Soral
  3. İlbilge Hatun

YORUM YAZ

  • mazlummazlum19 dk önce
    desenebu hafta oynatmayacaklar diziyi bahane hazır

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