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Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Beyin yaşlılık fotoğrafı yalan çıktı!

Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Ertuğrul Beyin yaşlılık fotoğrafı bugün sosyal medyada hızla yayıldı. Birçok internet sitesinde yer alan haberde Ertuğrul Beyin yaşlılık halinin sızdırıldığı söylendi. İşte Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Beyin yaşlılık hali olduğu söylenilen o fotoğraf...

07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:55
Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Beyin yaşlılık fotoğrafı yalan çıktı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'daHalime Hatunun ölmesinin ardından dizinin final yapacağı iddiaları giderek çoğalmıştı. Yapımcı ekip daha önce yaptığı açıklamada dizide yeni dönemin başladığını dekor ve prodüksiyon çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. Sonraki bölümde ise bir döneme damgasını vuran Barış Ağca'nın (Baycu Noyan) diziye geri dönmesi ile birlikte bu iddialarda bir hayli zayıfladı.

ERTUĞRUL BEYİN YAŞLILIK FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Bugün sosyal medyada Ertuğrul Beyin yaşlılık fotoğrafı olduğu iddia edilen bir resim binlerce kez paylaşıldı. Bazı internet sitelerinin de bu fotoğrafı haberleştirmesi Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzdü.

Gelecek sezon dizide Ertuğrul Gazi döneminin sona ereceği ve Osman Gazi döneminin başlayacağı düşünülmeye başladı.

FOTOĞRAF ASILSIZ ÇIKTI

Ertuğrul Beyin yaşlılık hali olduğu iddia edilen fotoğrafın daha önce çekildiği ve photoshop olduğu ortaya çıktı.

Bu fotoğrafın asılsız olması ile beraber dizi hayranlarının yüreğine de su serpildi.

HALİME HATUN GİTTİ, NOYAN GERİ DÖNDÜ

Diriliş Ertuğrul'un 116. yeni bölümü izleyenlere büyük şok yaşattı. İlk sezondan bu yana başarılı oyunculuğu ile kadroda yer alanHalime Hatun (Esra Bilgiç) Osman Beyi dünyaya getirmesinin ardından hayatını kaybederek diziye veda etti.

Bir diğer sürpriz ise Baycu Noyan'ın diziye geri dönmesi oldu. Yapımcı firma Noyan'ın gelişini şu sözler ile açıkladı;

''Noyan, Ertuğrul tarafından ağır yara almıştır. O gün, Sungur da ağır yara aldığı için , Sungur'u ivedilikle obaya götürmüşler, Noyan ile ilgilenmemiş ve öldü sanarak bırakıp gitmişlerdir.

Noyan, büyük acılar çekerek, çiğ kurt ve ayı eti yiyerek kendini bir mağarada iyileştirmiş, Ertuğrul'u öldürmeye and içerek, Moğol topraklarına geri dönmüştür.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 21:55
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