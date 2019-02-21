Diriliş Ertuğrul Yürüyün alpler, yürüyün şarkı sözleri | Yürüyün alpler yürüyün indir
Diriliş Ertuğrul yürüyün alpler indir. Diriliş Ertuğrul 136. Bölüm yine reyting rekoru kırdı. Ertuğrul Bey ve arkadaşlarının olduğu otağa ozanlarda katılır. Ertuğrul “Bir yurdun ozanları susturulursa ezanları da susturulur. Vurasın kopuzun tellerine ki bizi susturamayacaklarını da durduramayacaklarını da eyce bellesinler.” dedikten sonra ozan başlar "Yürüyün alpler, yürüyün" şarkısını çalmaya. İşte Yürüyün alpler, yürüyün müziği.21 Şubat 2019 Perşembe 09:36
Diriliş Ertuğrul yürüyün alpler indir. Diriliş Ertuğrul 136. Bölüm yine reyting rekoru kırdı. Ertuğrul Bey ve arkadaşlarının olduğu otağa ozanlarda katılır. Ertuğrul “Bir yurdun ozanları susturulursa ezanları da susturulur. Vurasın kopuzun tellerine ki bizi susturamayacaklarını da durduramayacaklarını da eyce bellesinler.” dedikten sonra ozan başlar Yürüyün alpler, yürüyün şarkısını çalmaya. İşte Yürüyün alpler, yürüyün sözleri
Dağa, taşa bayrağını öptürüp,
Duman gibi bu dağları bürüyün,
Denizlere selam resmi yaptırıp,
Göklerdeki bulut gibi yürüyün.
Yürüyün alpler, yürüyün.
Yürüyün alpler, yürüyün.
Duman gibi bu dağları bürüyün.
Göklerdeki bulut gibi yürüyün.
Kumandanın fermanına baş eğip,
Mazlumların imdadına yetiştin.
Karanlıkta süngü sana yol açtı,
Sen o yoldan muradına yetiştin.
Yürüyün alpler, yürüyün.
Yürüyün alpler, yürüyün.
YORUM YAZ