Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Bozdağ Film, Mendirman Celaleddin'in tanıtım videosunu paylaştı

Eylül ayında TRT 1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak olan Harzemşah dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yapımcılığı ise Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ üstleniyor.

Toplamda 1 sezon çekilecek Harzemşah dizisi 60 dakikadan oluşacak 13 bölüm şeklinde izleyicisi karşısına çıkarılacak.

Sadece Özbekistan değil dünyanın bir çok ülkesine şimdiden satılan Harzemşah dizisinde Türk oyuncuların yanında bir çok ünlü Özbek oyuncu da yer alacak.

Harzemşah dizisi çekimleri hem Özbekistan’da hem İstanbul’da yapılacak ve bine yakın kişi yer alacak.

Harzemşah dizisi konusu

Harzemşahların son hükümdarı olan Celaleddin Harzemşah’ın hayatını anlatacak Harzemşah dizisinde Cengizhan’ın Harzemşahları yenmesi sonrası Celaleddin Harzemşah’ın tahta geçmesi ile başlayacaktır. Harzemşahların merkezi bugünkü Özbekistan topraklarındaki Urgenç şehridir. Harzemşahlar Selçuklular gibi Oğuz Türkleridir. Celalettin Harzemşah İslam birliği kurmaya, böylece Moğolları durdurmaya çalışan bir stratejistir. Mağlup ama mağdur olan Celalettin Harzemşah Moğol ordusunu yenerek İslam bölgelerine Moğollar yenilebilir mesaj vermeyi başarsa da Müslümanların içinde ki Moğol korkusunu yenmeyi başaramamıştır.