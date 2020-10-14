  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Bozdağ Film, Mendirman Celaleddin'in tanıtım videosunu paylaştı
Medya

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Bozdağ Film, Mendirman Celaleddin'in tanıtım videosunu paylaştı

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Bozdağ Film'in merakla beklenen Harzemşah dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:21:00 -

Eylül ayında TRT 1 ekranlarında izleyicisi karşısına çıkacak olan Harzemşah dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yapımcılığı ise Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ üstleniyor.

Toplamda 1 sezon çekilecek Harzemşah dizisi 60 dakikadan oluşacak 13 bölüm şeklinde izleyicisi karşısına çıkarılacak.

Sadece Özbekistan değil dünyanın bir çok ülkesine şimdiden satılan Harzemşah dizisinde Türk oyuncuların yanında bir çok ünlü Özbek oyuncu da yer alacak.

Harzemşah dizisi çekimleri hem Özbekistan’da hem İstanbul’da yapılacak ve bine yakın kişi yer alacak.

Harzemşah dizisi konusu

Harzemşahların son hükümdarı olan Celaleddin Harzemşah’ın hayatını anlatacak Harzemşah dizisinde Cengizhan’ın Harzemşahları yenmesi sonrası Celaleddin Harzemşah’ın tahta geçmesi ile başlayacaktır. Harzemşahların merkezi bugünkü Özbekistan topraklarındaki Urgenç şehridir. Harzemşahlar Selçuklular gibi Oğuz Türkleridir. Celalettin Harzemşah İslam birliği kurmaya, böylece Moğolları durdurmaya çalışan bir stratejistir. Mağlup ama mağdur olan Celalettin Harzemşah Moğol ordusunu yenerek İslam bölgelerine Moğollar yenilebilir mesaj vermeyi başarsa da Müslümanların içinde ki Moğol korkusunu yenmeyi başaramamıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘I..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay