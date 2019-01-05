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Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'un 131.bölümü 16 Ocak çarşamba günü yayınlanacak. Dizinin neden bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacağı açıklanmadı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 16:21
Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber!

Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor. Dragos'un hain planlarını ortaya çıkarmak isteyen Ertuğrul Bey hamlesini yaptı. Beybolat Bey ile birlikte oynadığı oyunla kalede haini bulmak isteyen Ertuğrul herkesi şaşırtacak bir hamle yapacak. TRT 1'in izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrtul 131.bölüm fragmanı yine nefes kesti. Peki Ertuğrul Bey, Beybolat Bey kardeşi ile evlenecek mi? İşte yeni bölümden detaylar...

Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümlerinde neler olacak? Tahminler...

Fragmanın başında Uranos'un celallendiği daha sonra Ertuğrul Bey'in sözlerine kanıp sakinleştiği görülüyor. Fakat en can alıcı nokta ise Erturğul'un evliliği.

Beybolat Bey, Sırma Hatun'u Ertuğrul Bey ile evlendirmek istiyor. Hayme Hatun buna sevinebilir lakin Ertuğrul ise başta razı gözükecek ama daha sonra vazgeçecek.

Ertuğrul Bey'in gerçek tarihte Halime Hatun dışında başka bir eşi olmuyor.

Bir hafta gecikmeli yayınlanacak

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 131.bölümü 16 Ocak çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak. Dizinin neden bir hafta gecikmeli olarak yayınlanacağı açıklanmadı.

Diriliş Ertuğrul zirvede yalnız

2 Ocak tarihinde Total ve AB'deki reyting ölçümlerinde TRT 1'de ekranlara gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1.sırada yer aldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 16:21
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  9. İlker Aksum
  10. Hande Soral
  11. Didem Balçın
  12. Cengiz Coşkun

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