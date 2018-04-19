Diriliş Ertuğrul geceye damgasını vurdu!

18 Nisan tarihinde; ATV'de yayınlanan Total'de "Sen Anlat Karadeniz" dizisi 2. sıraya otururken, 1. sırada TRT 1'de ekrana gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi ve 3. sırada ise "Sen Anlat Karadeniz'in özeti yer aldı.

AB'de 1.'lik "Diriliş Ertuğrul"un, 2.'lik "Sen Anlat Karadeniz"in, 3'ncülük ise "Diriliş Ertuğrul"un özetinin oldu.

4 sezondur zirveyi kaptırmayan Diriliş Ertuğrul üst üst 8 haftadır Total'da ikinci olurken bu hafta tekrar zirveye yerleşti.