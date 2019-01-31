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Diriliş Ertuğrul 133.bölüm fragmanı tıkla izle

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam Trt1 ekranlarında yayına giren Diriliş Ertuğrul dizisi 133.son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin bu haftaki 133.son bölümünde Beybolat'ın son durumu ve Zangoç’un ortaya çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı ve 133. son bölümünde yaşananlar...

31 Ocak 2019 Perşembe 11:16

Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dün akşam Trt1 ekranlarında yayına giren Diriliş Ertuğrul dizisi 133.son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin bu haftaki 133.son bölümünde Beybolat'ın son durumu ve Zangoç’un ortaya çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte Diriliş Ertuğrul 134.yeni bölüm fragmanı ve 133. son bölümünde yaşananlar...

Diriliş Ertuğrul 133. bölümde neler oldu?

Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.
 
Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.
 
Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul'da ayrılan isimler hangileri?

Diriliş Ertuğrul'da geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan ünlü oyunculardan Serdar Deniz (Tapınakçı Titus) Ünal Silver (Unur Bey) Armağan Oğuz (Ataç)'tan sonra bu hafta yeni isimler diziden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:16
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