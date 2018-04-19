Diriliş Ertuğrul 116.bölüm tanıtımı neden yayınlanmadı?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul son bölümü izleyici ile buluştu. Sadettin Köpeğin öldürülmesine adım adım yaklaşan Ertuğrul Bey'in yeni planı ne olacak? Diriliş Ertuğrul 116.bölüm fragmanı merakla beklenirken henüz yayınlanmaması dizinin önümüzdeki hafta olup olmayacağı araştırılıyor. Geçtiğimiz haftada fragmanı geç yayınlanan Diriliş'in yeni bölümü ne zaman?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 116.BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YOK?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 116.bölümü fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlanmadı. Genellikle son bölümü yayınlandıktan hemen sonra paylaşılan fragman bu hafta izleyiciyle buluşmadı. Dizi severler ise Diriliş Ertuğrul 116.bölüm tanıtımının ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

Fakat TRT 1 ve yapımcı şirketten dizinin yeni bölüm fragmanı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Son bölümünde "Aksiyon sahnelerimizin yoğunluğu nedeniyle dizimizin 115. bölüm tanıtımı yetişmemiştir. Heyecan aksiyon ve macera dolu yeni bölümüyle Diriliş Ertuğrul, haftaya çarşamba günü saat 20:00'da TRT 1 ekranlarında olacaktır." açıklaması bu hafta geçerli olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aydoğmuş ve askerleri Sultan'ı öldürmek için çadıra girdi. Fakat Alpler kesinlikle Sultan'ın ölmesine müsade etmeyecekler.

Yeni bölümün kilit adamı ise Günalp Kılıçarslan. Daha Sivas'a varmadan önce aklından hala Ertuğrul'un mu yoksa Sadettin Köpek mi yalan söylüyor soruları geçiyordu.

Ertuğrul Bey kılıçsız bir şekilde Günalp ve Sadettin Köpek'in eline düştü. Onu şuan için kurtaracak tek kişi Günalp'tir. Ancak Ertuğrul'a yardım etmeden önce Sadettin'in yaptığı kötülüklerin en az birisini görmesi lazım.

Kayı obasına baskın verdirip Sultan'ı öldürmeye çalışmasını öğrenebilir. Ertuğrul yakalansa bile Hüsameddin Karaca safını belli etmemeye dikkat edecektir.