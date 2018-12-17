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Direnişten Şahlanışa 2023

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Direnişten Şahlanışa 2023” adlı söyleşi programına katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti’nin temel belediyecilik prensibinin önce insana hizmet etmek olduğunun altını çizdi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:40
Direnişten Şahlanışa 2023

AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Direnişten Şahlanışa 2023” adlı söyleşi programında gençlerle bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti’nin temel belediyecilik prensibinin önce insana hizmet etmek olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da belediye başkanlığı yaptığı dönemden sonra belediyecilikte yeni bir hizmet geleneği oluştuğunu ifade etti.

Önce insana hizmet

Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da belediye başkanlığı yaptığı dönemde o kadar hızlı bir değişim oldu ki hepimiz hayretle izledik” diyen Başkan Altay, şöyle devam etti: “Bizim temel belediyecilik prensibimiz önce insana hizmet. Çünkü biz ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığıyla yürüyen ‘Halka hizmeti hakka hizmet bilen’ bir belediye geleneğiyiz. Yeni nesil belki daha az biliyor ama biz o dönemi yaşadık. Sihirli bir değnek değmiş gibi İstanbul’un her şeyi değişti ve belediyecilikte bir hizmet geleneği oluştu.

Başkan Altay’a tablo sunuldu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru ve çok sayıda gencin katıldığı söyleşinin sonunda AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin Başkan Altay’a tablo hediye etti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:40
  1. İstanbul
  2. AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları
  3. Direnişten Şahlanışa 2023
  4. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
  5. AK Parti
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı
  8. AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer
  9. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru
  10. AK Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin

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