Direnişin fırlattığı füzeler siyonist gaspçıların evlerine isabet etti

Direniş Gruplarının 10 Mayıs'ta başlattığı "Kudüs Kılıcı" operasyonu kapsamında siyonist rejim hedeflerine yoğun füze atışları sürüyor.

Direniş Gruplarının bugün Gazze Şeridi'nden fırlattığı füzeler işgal altındaki Askalan, Aşdon ve Berşeba şehirlerine ulaştı. Füzelerin isabet ettiği bazı evlerde büyük hasar oluştu.

Direniş Grupları ayrıca işgalcilere ait bazı askeri üsler ile topçu bataryalarını füze ile vurduğunu duyurdu.

Demir Kubbe delindi mi?

Ortak operasyon odasının İsrail'e yönelik füze atışları, İsrail'in hava savunma sisteminin etkinliği ve maliyetini de tartışmaya açtı.

İsrail Savunma Bakanlığı, çatışmaların başladığı geçen haftadan bu yana Gazze'den topraklarına atılan roket sayısının 4 bini bulduğunu, bunların bin kadarının Demir Kubbe tarafından yakalanabildiğini açıkladı.

İsrailli kaynakların Hamas'ın envanterinde 5-6 bin, İslami Cihad'ın envanterinde ise 8 bin ve genel olarak ise genel olarak toplam 30 bin füze olduğunu iddiasını Hamas, "6 ay aralıksız savaşacağımız kadar füze stokumuz var." açıklamasıyla yalanladı.

Füzeleri Filistinli mühendisler üretiyor

Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamalarda bir çok defa, elindeki füzelerin İsrail tarafından şehit edilen komutan mühendis Nidal Ferhat'ın başını çektiği bir ekip tarafından uzun bir çaba, kararlılık ve sıkıntıların akabinden tersine mühendislik yapılarak üretildiğini bildirdi.

Ortak operasyon odası Filistin'den İsrail'e gönderilen füzelerin büyük çoğunluğunun Gazze'de üretildiğini söyledi. Füzelerin Çin'deki açık kaynak kodların alınarak üretildiğini söyleyen yerel kaynaklar Fecr 3, Fecr 5 ve Siccil 55'in İran propaganda kanalları tarafından duyurulduğu gibi Tahran yönetimi tarafından verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kassam Tugayları ayrıca İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoda metal girişine de izin verilmemesi nedeniyle füze yapımında kullanmak üzere girdiği arayış neticesinde İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği dönemde döşediği ve şuan atıl durumdaki su boru hattını keşfetti.





