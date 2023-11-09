Direniş Marşı Filistin Arap Milleti Nerede?
Nasrullah' 2016 İsrail'e karşı kazanılan zaferden sonraki konuşması şarkıcı Julia Boutros tarafından bestelenmiş ve sarkı yapılmıştı. İşte o sarkının klibi tekrar gündemde...
ABD'de şok! "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı Temsilciler Meclisi'nde yankılandı! Beyaz Saray'dan hemen açıklama geldi
Nasrullah' 2016 İsrail'e karşı kazanılan zaferden sonraki konuşması şarkıcı Julia Boutros tarafından bestelenmiş ve sarkı yapılmıştı. İşte o sarkının klibi tekrar gündemde...
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