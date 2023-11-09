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Sosyal Medya Direniş Marşı Filistin Arap Milleti Nerede?
Sosyal Medya

Direniş Marşı Filistin Arap Milleti Nerede?

Yeniakit Publisher
2023-11-09 11:03:00 -

Nasrullah' 2016 İsrail'e karşı kazanılan zaferden sonraki konuşması şarkıcı Julia Boutros tarafından bestelenmiş ve sarkı yapılmıştı. İşte o sarkının klibi tekrar gündemde...

Lübnan'lı şarkıcı Julia Boutros;

“Milyonlar nerede,

Arap milleti nerede,

Arap öfkesi nerede,

Arap kanı nerede,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arap şerefi nerede…”

Yok hükmündeler maalesef, Allah’ı bırakıp Batı’ya köle olduklarında şereflerini de ayakları altına aldılar. İşte o klip…

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