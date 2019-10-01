0553 313 94 23

Direniş bir ayı buluyor! Sözde kadın dernekleri analara kör

Ülkeyi karıştırmaya yönelik tezgahlanan dış destekli eylemlerde ve LGBTİ eylemlerinde ön saflarda yer edinen bazı kadın dernekleri, bir aydır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan acılı annelere adeta kulak tıkayıp, HDP/PKK’ya sessizler.

01 Ekim 2019 Salı 12:27
Direniş bir ayı buluyor! Sözde kadın dernekleri analara kör

 Hasan Türkmen  Ankara 

Diyarbakır annelerinin feryadına sessiz kalarak, sözde kadın haklarını savunan kadın derneklerine vatandaşlar tepki gösterirken, Akit’in ulaştığı Uçan Süpürge Vakfı, “Diyarbakır annelerine destek veriyor musunuz?” sorusuna, “İlgi alanımıza ve çalışma alanımıza girmiyor” cevabını verdi.

Bazı vakıflar kadınlar arasında ayrımcılık yapıyor!

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin direnişi tüm Türkiye’den büyük destek alırken, sözde kadınların haklarını savunmak için kurulan ‘kadın dernekleri’ ise Diyarbakır annelerinin çığlığına sessiz kalmaya devam ediyor. Kadınları erkeklere düşman ederek aileleri parçalama amacı taşıyan ve feminizmi yaygınlaştıran Uçan Süpürge Vakfı, Akit’in “Diyarbakır annelerine destek veriyor musunuz?” sorusuna, “İlgi alanımıza ve çalışma alanımıza girmiyor” cevabını vererek, anneler arası ayrımcılık yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözü yaşlı annelere sağır, eli kanlı PKK’ya sessizler

Her fırsatta “kadın hakları” diyerek devleti suçlamaya çalışan, toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi, sapkın LGBTİ’lere destek vererek yıkmaya zemin hazırlayan kadın dernekleri, günlerdir HDP önünde dağa kaçırılan evlatları için eylem yapan annelerin çığlığına sağır, ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütü PKK’ya ise dilsizi oynamasına vatandaşlar tepkili.

Annelerin mücadelesi “kadın hakkı” değil mi?

Süresiz Nafaka, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda sözde kadın savunuculuğu yapan Uçan Süpürge Vakfı, aileyi dağıtan İstanbul Sözleşmesi hakkında, “İstanbul Sözleşmesi her kadının yaşam hakkının güvencesidir” derken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 29 gündür nöbet tutan acılı annelerin mücadelesine, ‘Kadın hakları’ diyemedi. Öte yandan PKK’yı da lanetlemeyen sözde kadın derneğinin, anneler ve kadınlar arasında ayrımcılık yaptığı açık açık gözler önüne seriliyor.

-Sözde kadınları savunan Uçan Süpürge Vakfı, aileyi yıkan İstanbul Sözleşmesi’ne ateşli bir şekilde destek çıkıyor.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 12:27
  1. Ankara
  2. Diyarbakır anneleri
  3. Akit
  4. Uçan Süpürge Vakfı
  5. kadın hakları
  6. HDP
  7. terör örgütü PKK
  8. kadın dernekleri
  9. feminizm
  10. LGBTİ
  11. PKK
  12. Süresiz Nafaka
  13. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  14. İstanbul Sözleşmesi
  15. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı
  16. acılı anneler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarjdaki telefon yanında patlayan 14 yaşındaki kız öldü
    1. Şarjdaki telefon yanında patlayan 14..
    2. Trump’ın başı dertte... Avustralya'ya..
    3. Bahçeli yeni yasama yılı..
    4. Ali Babacan'ın ekibinde yer alacağı..
    5. Devleti suçlayanlar PKK’ya suspus
    6. Eski Danıştay üyesi Kılınç'a FETÖ..
    7. Avrupa'nın Cemal Kaşıkçı cinayetine..
    8. Gülen’in darbe talimatı ‘taktiği’..
    9. Ankara’daki ishal vakasında profesöre..
    10. Meme kanserine iğne biyopsisi ile..
    11. Direniş bir ayı buluyor! Sözde kadın..
    12. 'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını..
    13. Mutlu şehrin yaşlılarının huzurlu..
    14. İran'da CIA ajanına idam cezası!
    15. Kuzey Kore'den Çin'e 'daima..
    16. Her bağış daha fazla yatırım demek!..
    17. Devlet Bahçeli sağlı durumu nasıl son..
    18. 10 milyon liralık arsa vurgunu..
    19. Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili..
    20. İstanbul'da perakende fiyatları yükseldi
    21. İzmir’de deprem mi olacak?
    22. Dünyanın geleneksel lezzetleri..
    23. Elindeki poşetten çıkanlar şoke etti!
    24. Karahasanoğlu Demiralp'in iddialarını..
    25. Yetkililerin dikkati 10 milyonluk..
    26. Tarım işçisiydiler şimdi ünlü..
    27. Nani bunu yapan ilk futbolcu olarak..
    28. Antarktika'dan 315 milyar tonluk buz..
    29. ABD'ye resti çektiler: S-400 almaya..
    30. PYD/YPG kendi mevzilerini yıkarak..
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Semih Yalçın’dan Nagehan Alçı’ya tepki: O kadar cıvıyor ki her kalıba uyuyor
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin
    Ahmet Hakan'dan İmamoğlu'na: Adı batsın böyle terbiyenin

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular