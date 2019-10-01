Direniş bir ayı buluyor! Sözde kadın dernekleri analara kör

Hasan Türkmen Ankara

Diyarbakır annelerinin feryadına sessiz kalarak, sözde kadın haklarını savunan kadın derneklerine vatandaşlar tepki gösterirken, Akit’in ulaştığı Uçan Süpürge Vakfı, “Diyarbakır annelerine destek veriyor musunuz?” sorusuna, “İlgi alanımıza ve çalışma alanımıza girmiyor” cevabını verdi.

Bazı vakıflar kadınlar arasında ayrımcılık yapıyor!

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin direnişi tüm Türkiye’den büyük destek alırken, sözde kadınların haklarını savunmak için kurulan ‘kadın dernekleri’ ise Diyarbakır annelerinin çığlığına sessiz kalmaya devam ediyor. Kadınları erkeklere düşman ederek aileleri parçalama amacı taşıyan ve feminizmi yaygınlaştıran Uçan Süpürge Vakfı, Akit’in “Diyarbakır annelerine destek veriyor musunuz?” sorusuna, “İlgi alanımıza ve çalışma alanımıza girmiyor” cevabını vererek, anneler arası ayrımcılık yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Gözü yaşlı annelere sağır, eli kanlı PKK’ya sessizler

Her fırsatta “kadın hakları” diyerek devleti suçlamaya çalışan, toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi, sapkın LGBTİ’lere destek vererek yıkmaya zemin hazırlayan kadın dernekleri, günlerdir HDP önünde dağa kaçırılan evlatları için eylem yapan annelerin çığlığına sağır, ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütü PKK’ya ise dilsizi oynamasına vatandaşlar tepkili.

Annelerin mücadelesi “kadın hakkı” değil mi?

Süresiz Nafaka, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve İstanbul Sözleşmesi gibi konularda sözde kadın savunuculuğu yapan Uçan Süpürge Vakfı, aileyi dağıtan İstanbul Sözleşmesi hakkında, “İstanbul Sözleşmesi her kadının yaşam hakkının güvencesidir” derken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 29 gündür nöbet tutan acılı annelerin mücadelesine, ‘Kadın hakları’ diyemedi. Öte yandan PKK’yı da lanetlemeyen sözde kadın derneğinin, anneler ve kadınlar arasında ayrımcılık yaptığı açık açık gözler önüne seriliyor.

-Sözde kadınları savunan Uçan Süpürge Vakfı, aileyi yıkan İstanbul Sözleşmesi’ne ateşli bir şekilde destek çıkıyor.