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Gündem Direksiyonda bayıldı: Tır akaryakıt istasyonuna daldı
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Direksiyonda bayıldı: Tır akaryakıt istasyonuna daldı

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Direksiyonda bayıldı: Tır akaryakıt istasyonuna daldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde direksiyon başında bayılan sürücünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonuna daldı. O sırada depolama yapan başka bir tıra çarpan araçta sürücü Dursun yaralandı.

Kaza, Buldan ilçe kavşağındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne giden tır sürücüsü F.D.'nun (52) baygınlık geçirmesi üzerine idaresindeki 64 NF 359 plakalı tır kontrolden çıktı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren tır, bu sırada istasyonda yakıt alan O.B. yönetimindeki 35 ASN 601 plakalı başka bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren ve kazada yaralanan F.D.'yi Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise muhtemel bir tehlikeye karşı akaryakıt istasyonunda soğutma çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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