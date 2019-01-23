Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, şarampole devrildi... 1 ölü, 1 yaralı!
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, araç kullanırken kalp krizi geçirdikten sonra aracıyla birlikte şarampole yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti.23 Ocak 2019 Çarşamba 13:53
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, araç kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Şarampole devrildi
Alınan bilgiye göre, 40 NC 330 plakalı otomobil sürücüsü Rahmi Erdoğan Tekin, Çiçekdağı-Kırşehir yolu Araplı Köyü mevkisinde kalp krizi geçirdi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
1 ölü 1 yaralı
Sürücü Tekin'in hayatını kaybettiği kazada, otomobilde bulunan Salih Doğmuş yaralandı. Doğmuş, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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