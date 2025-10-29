  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Direksiyon başında fenalaşınca refüje girdi
Gündem

Direksiyon başında fenalaşınca refüje girdi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Direksiyon başında fenalaşınca refüje girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde iken fenalaşan sürücüsünün kontrolden çıkan otomobili refüje girdi. Kazada sürücü hafif yaralarla kurtuldu

Kaza saat 00.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Erol Y.(26) yönetimindeki 06 P 1460 plakalı otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp durdu.

Baygınlık geçiren sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Babasının kaza kurşununa kurban gitti... Son yolculuğuna uğurlandı
Babasının kaza kurşununa kurban gitti... Son yolculuğuna uğurlandı

Yerel

Babasının kaza kurşununa kurban gitti... Son yolculuğuna uğurlandı

Kontrolden çıkan otomobilin takla attı. Kazada sürücü yaralandı.
Kontrolden çıkan otomobilin takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Yerel

Kontrolden çıkan otomobilin takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Daralan pazarın tek kazananı! 39.2 milyar TL ciroyla yıla damga vurdu
Daralan pazarın tek kazananı! 39.2 milyar TL ciroyla yıla damga vurdu

Ekonomi

Daralan pazarın tek kazananı! 39.2 milyar TL ciroyla yıla damga vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23