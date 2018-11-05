Dirar'ın yeni takımını açıkladılar
Nabil Dirar'ın eski takımı Club Brugge ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.05 Kasım 2018 Pazartesi 17:59
Süper Lig’de son olarak ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de forma giyen Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Dirar’ın Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni adresi de açıklandı.
ESKİ KULÜBÜ TALİP OLDU
Voetbal24’ün haberine göre; Nabil Dirar’a eski kulübü Club Brugge’ün talip olduğu ve futbolcunun anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.
YORUM YAZ