Dirar'ın yeni takımını açıkladılar

Süper Lig’de son olarak ezeli rakibi Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de forma giyen Nabil Dirar ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Dirar’ın Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, yeni adresi de açıklandı.

ESKİ KULÜBÜ TALİP OLDU

Voetbal24’ün haberine göre; Nabil Dirar’a eski kulübü Club Brugge’ün talip olduğu ve futbolcunun anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.