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Gündem Diplomatlık sınavı başvuruları başladı!
Gündem

Diplomatlık sınavı başvuruları başladı!

Yeniakit Publisher
2023-08-15 11:34:00 -
Diplomatlık sınavı başvuruları başladı!

T.C Dışişleri Bakanlığı yurtdışında temsil görevi yapacak diplomatik kariyer memurları işe alımı başvuruları başladı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım ve psikoloji bölümleri mezunlarının da başvuru yapabileceği bilgisine yer verildi. Başvurular 15-29 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

İşte o bölümler

Diplomatlık sınavı başvuruları başladı. T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda atama yapılabilecek azami kadro sayısı 110 olduğunu bilgisi paylaşıldı ve başvuru şartlarında şu ifadelere yer verildi:

“Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde 80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi diplomasına sahip olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir.”

Yazılı ve sözlü aşamalı olarak yapılacak olan sınavlar 16-17 Eylül tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek.
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Mühendislik mezunu da başvurabilir

Diplomat alımlarında üniversite mezun başvurularında genişleme olduğunu hatırlatan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel, “Önceleri sadece belirli bölüm mezunlarının girebildiği sınavlara artık halkla ilişkiler ve tanıtım mezunu biri, hatta mühendislik mezunu biri uygun bir bölümde yüksek lisans yapması halinde başvurabiliyor” dedi.

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