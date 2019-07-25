0553 313 94 23

'Diplomatın yaralanması siyasi veya başka motifli bir gelişme değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli diplomatın yaralanmasına ilişkin, "İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, adi bir suç. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir." dedi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
'Diplomatın yaralanması siyasi veya başka motifli bir gelişme değil'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralanmasına ilişkin, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüştüğünü belirterek, "İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç. Kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Emekli bir kişinin Belarus Büyükelçiliği Müsteşarı Alexander Poganshev'e beş-altı kez ateşin ardından intihar ettiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu diplomatın hemen hastaneye getirildiğini kaydetti.

Diplomatın ameliyatının son derece başarılı geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, "Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarın itibarıyla da odasına çıkacak düzeyde. Tabii ki her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, yarın normal odasına çıkabilecek inşallah daha çabuk iyileşir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydım haber geldiği zaman. İçişleri Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız , Emniyet Müdürümüz, bakan yardımcım tüm arkadaşlarımız burada, tüm arkadaşlarla süreci takip ediyoruz. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'ye de telefon açtım, bilgi verdim durumla ilgili. Yakından ilgilendiğimizi de söyledim. Çok şükür Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve inşallah yarın daha da iyileşecek."

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, adi bir suç. Kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir ama İçişleri Bakanlığımız soruşturma bittikten sonra daha detaylı bilgiyi size verecektir. Önemli olan şu anda diplomat Alexander'ın sağlığının iyi olması." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:48
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunusoğlu Basın Bayramını kutladı
    1. Yunusoğlu Basın Bayramını kutladı
    2. TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
    3. Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
    4. Nemrut Dağı’nda masallarla doğa eğitimi
    5. TÜRKSAV’dan Dede Korkut’a özel sergi
    6. Keçiörengücü, Bolu kampının ikinci..
    7. Dikenli Köyü’nde hayır cemiyeti..
    8. Asya borsaları
    9. UNESCO Dede Korkut sertifikası Başkan..
    10. Babaannesini öldürdü, kahveye gitti.....
    11. Piyasa güne artı rezervle başladı
    12. Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı satın..
    13. Evsiz kalan kadının 6 çocuğuyla boş..
    14. Çanakkale’de kaçak yapıların yıkımına..
    15. Dede Korkut kitabı Türkmen sahra..
    16. Altın Masa’da yeni dönem
    17. Dicle Nehri’de mahsur kalan 12 kişilik..
    18. Albaraka Türk’ten “Nöbetçi Transfer”
    19. Ovacık "lavanta" koktu
    20. Dilovası’nda duraklar yenilendi
    21. Başkan Pekmezci Bayburt dernekleri ile..
    22. Cimbomdan yeni hamle! Cenk Tosun aracı..
    23. Çocuklarınıza brokoli çorbasını..
    24. Gazeteye ilan verildi! Ölen adamın..
    25. Aranan kişilere yönelik operasyon..
    26. Borsa, güne yükselişle başladı
    27. Menevşe: "Suriye ekmeğinden kaynaklı..
    28. İkinci el otomobilde yeni dönem! Son..
    29. LGS taban puanları ve boş kontenjanlar..
    30. 57 suçtan aranan suç makinesi yakalandı
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    İYİ Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'ın ekibine katıldı
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Gündemi sarsan iddia! Fetullah Gülen öldü mü?
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı