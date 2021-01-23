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Yaşam Diploma Sorgulama Sistemi ne demek? YÖK diploma sorgulama nasıl yapılır?
Yaşam

Diploma Sorgulama Sistemi ne demek? YÖK diploma sorgulama nasıl yapılır?

Her yıl üniversitelerden binlerce kişi mezun olmaktadır. YÖK ile ilgili en çok araştırılan konuların arasında diploma sorgulama işlemleri yer alıyor. İş yerlerine başvuru işlemleri için diplomaya ihtiyaç duyan vatandaşlar, konuya ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Diploma Sorgulama Sistemi nedir? YÖK diploma sorgulama nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 23:25:00 -
Diploma Sorgulama Sistemi ne demek? YÖK diploma sorgulama nasıl yapılır?

Ülkemizde her yıl üniversitelerden binlerce kişi mezun olmaktadır. YÖK bünyesinde eğitim veren kurumlarla ilgili en çok araştırılan konuların başında diploma sorgulama işlemleri geliyor. Lisans ya da ön lisans eğitimini başarıyla bitiren kişiler, iş yerlerine başvuru yaparken diplomaya ihtiyaç duyuyor. Geçmiş yıllarda yapılan sahte diploma işlemlerinin ardından Yükseköğretim Kurulu bu durumu engellemek için diploma sorgulama hizmetini geliştirmiştir.

YÖK diploma sorgulama nereden, nasıl yapılır?

Üniversitelerinden mezun olanlar, e-Devlet sistemi üzerinden diploma sorgulama işlemini gerçekleştirebilmektedir. Mezunlar sistem üzerinden diploma bilgilerine ulaşabilir. Bilgisayarlarına indirerek çıktısına erişebilirler.

Diploma sorgulaması yapabilmek için e-Devlet sistemine T.C kimlik numara ve şifre bilgileri ile giriş yapılması gerekir. Sisteme girişin ardından arama kısmına ‘Diploma’ yazıldığında, diploma sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirler.

 

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