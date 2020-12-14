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Gündem Dink davasında FETÖ'cülere istenen ceza belli oldu
Gündem

Dink davasında FETÖ'cülere istenen ceza belli oldu

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada savcı mütalasını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 21:20:00 -
Dink davasında FETÖ'cülere istenen ceza belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan 68 sayfalık mütalaada sanıklar tek tek ele alındı.

Mütalaada, yapılan yargılama neticesinde firari sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz hakkında yakalama kararı bulunduğu, haklarındaki iddialara ilişkin savunma yapmadıkları ve yargılamanın sürüncemede kalmaması sebebiyle dosyalarının ayrılması, sanık Şeref Ateş'in de yargılama devam ettiği sırada vefat ettiği için hakkındaki dava dosyasının düşürülmesi talep edildi.

IQ Yayınevi sahibi ve genel yayın yönetmeni Adem Sarıgöl, Adnan Acar, Atilla Güçlüoğlu, Cevat Eser, Metehan Kadir Yıldırım, Muammer Ay, Niyazi Malkoç, Rahmi Özer, Resül Kütükoğlu, Tefik Cantürk ve Ünsal Gürel'in beraatine karar verilmesi talep edilen mütalaada, 1999 ile 2006 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğü'nde çeşitli görevlerde bulunan sanık Tamer Bülent Demirel'in "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla, "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla, "görevi kötüye kullanma" suçundan da 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ramazan Akyürek'in silahlı FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda, "tasarlayarak bir kişiyi kasten öldürmeye iştirak", "FETÖ yöneticiliği", "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, tutuklu sanık Muharrem Demirkale ve MİT tırlarının durdurulması davasında hapse mahkum edilen sanık Hamza Celepoğlu hakkında ise "Anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan da ayrı ayrı müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörüldü.

Mütalaada, tutuklu sanık Ercan Gün'ün "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

FETÖ'CÜ Yılmazer'e müebbet

Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer'in de silahlı FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda önceden öldürüleceğini bildiği Hrant Dink'in hayatını korumak için görevini yerine getirmediği, sanığın eylemlerinin bir kişiyi tasarlayarak kasten öldürmeye iştirak suçunu oluşturduğu, resmi belgenin yok edilmesi ve gizlenmesi suçu ile görevi kötüye kullanma suçlarını da işlediğinin anlaşıldığı belirtilen mütalaada, Yılmazer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ yöneticiliği", "resmi belgenin yok edilmesi veya gizlenmesi" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

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