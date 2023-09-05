Dink davası sanığı firari eski emniyet müdürü 3 ay önce yakalanmış

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın davasında, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık eski emniyet müdürü Yunus Yazar'ın Mayıs ayında Ankara'da yakalandığı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Yazar'ın dosyasının Ankara'daki dosyalarıyla birleştirilmesi yönünde mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için Yargıtay'a gönderilmesine karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Yunus Yazar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu. Sanık Yunus Yazar savunmasında, "Bu iddianameye ismimin nasıl dahil edildiğini hayretle karşılıyorum. İddiaların 'resmi belgede sahtecilik' suçunun konusu olma ihtimali yoktur. Önleme, dinleme talep formlarında hiçbir şekilde sahtecilik olmayacağı açıktır. Hangi belgede sahtecilik yaptığım ortaya konulmamıştır. Hiçbir şekilde sahtecilik suçunun oluşmayacağı aşikarken, hakkımdaki tüm iddialarda sahtecilik suçu üzerinde durulmuştur. İddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır" dedi. Mahkeme Başkanı, sanık Yunus Yazar'a TEKOP Şube Müdürlüğü'nden dinlenmesi talep edilen kişiler ve numaralara ilişkin, söz konusu numaraların dinlenmesi istenen kişilere ait olup olmadığına dair kontrol etme yükümlülüğü olup olmadığını sordu. Yazar ise, "Numaranın kime ait olup olmadığını denetlemeye dair herhangi bir yetkimiz yoktur" şeklinde cevap verdi.

UYUŞMAZLIĞI YARGITAY ÇÖZECEK



Mahkeme heyeti, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyaların birleştirilmesine ilişkin talebin reddettiğini belirterek uyuşmazlığın giderilmesi için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmetti. Öte yandan bu dosyanın diğer sanıklar yönünden ayrılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davada 26 Mart 2021 tarihinde karar çıktı. Firari sanıklar Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün ise dosyası ayrıldı. İfadesi alınmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı TEKOP Şube Müdürü firari sanık Yunus Yazar, Mayıs 2023 yılında yakalandı. Yazar, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, ancak başka dosyası nedeniyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı. Dink cinayeti davasına ilişkin yargılamayı yapan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yazar hakkındaki dosyanın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava dosyası ile birleştirilmesini istedi. Ancak Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi birleştirme talebini reddetti.



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