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Kültür - Sanat Dini Yayıncılık Çalıştayı ‘Bismillah’ dedi
Kültür - Sanat

Dini Yayıncılık Çalıştayı ‘Bismillah’ dedi

Dünya genelinde 30 farklı ülkede İslami alanda yayıncılık faaliyeti gösteren yayınevi yetkilileri, Türkiye’deki yayıncıların öncülüğünde Uluslararası Dini Yayıncılar Birliğinin kuruluşu için “1. Uluslararası Dini Yayıncılık Çalıştayı”nda buluştu.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 22:14:00 -
Dini Yayıncılık Çalıştayı ‘Bismillah’ dedi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Albayrak Grubu ve TİKA’nın katkılarıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) ve Dini Yayıncılar Derneğince düzenlenen çalıştayda, dünya genelinde İslami yayıncılığın geldiği nokta ve sorunlar masaya yatırılacak, İslami neşriyat yapan yayıncıların İslamofobi ile mücadeledeki rolü ele alınacak. Öte yandan; çalıştay kapsamında, dini yayınların dünyada daha kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak, İslami alanda bilimsel araştırmaları desteklemek ve bu alanda faaliyet gösteren yayıncıların niteliklerini artırmak amacıyla kurulacak “Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği”nin ilk istişare toplantısı da gerçekleştirilecek. Çalıştay, bugün düzenlenecek atölyelerin ardından sona erecek.

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