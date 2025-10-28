  • İSTANBUL
Gündem Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam
Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bir dinî nikah esnasında yaşanan beklenmedik diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Hoca, gelinin talebini duyunca bir kez daha sordu ama, aldığı cevap herkesi şaşırttı.

Dinî nikâh sırasında evleneceği erkekten 500 gram altın mehir isteyen kadının "Yaz artık hocam" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Mehir kadının hakkı" dedi.
Sosyal medyada yayılan bir nikah görüntüsünde, nikah memuru gelin adayına '500 gram altın diyorsun. Emin misin?' diye sordu.
Gelin adayı nikah memurunun sorusuna 'Yaz artık hocam' diyerek cevap verdi.
Video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve büyük yankı uyandırdı.

8
Yorumlar

Savana 21

Hem mehir, hem mal paylaşımı, hem nafaka... Bu işte bir terslik var. Fıkıh alimleri bu konuya bir çözüm ve fetva vermeleri gerekmektedir.

500 grm altın artı İstanbul sözleşme haklarını ekle hocam

İstanbul sözleşmesi Türkiye aile yapısına kurulmuş en büyük haçlı Operasyonudur .. Neden hala kaldırılmadı. Sonra gençler Neden evlenmiyor sorunun cevabı İstanbul sözleşmesi olabilir mi
