Dinî nikahta gelin, imamın sorusuna kızdı: Yaz artık hocam
Bir dinî nikah esnasında yaşanan beklenmedik diyalog, sosyal medyada gündem oldu. Hoca, gelinin talebini duyunca bir kez daha sordu ama, aldığı cevap herkesi şaşırttı.
Dinî nikâh sırasında evleneceği erkekten 500 gram altın mehir isteyen kadının "Yaz artık hocam" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar "Mehir kadının hakkı" dedi.
Sosyal medyada yayılan bir nikah görüntüsünde, nikah memuru gelin adayına '500 gram altın diyorsun. Emin misin?' diye sordu.
Gelin adayı nikah memurunun sorusuna 'Yaz artık hocam' diyerek cevap verdi.
Video sosyal medyada milyonlarca kez izlendi ve büyük yankı uyandırdı.