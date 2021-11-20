(D)İngilizlerde "faiz" sancısı

Merkez Bankası'nın enflasyonu dizginlemek ve yatırımları arttırmak amacıyla politika faizini 100 baz puan indirmesi, yatırım düşmanı faizcileri kudurttu. Küresel sermayenin elinde tuttuğu İngiliz Financial Times gazetesi, indirimin ardından Türkiye'yi hedef alarak, faizlerin yüksek kalması gerektiğini iddia etti. Faizlerin düşmesi gerektiğini düşünen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da hedefe koyan gazete, sözde uzmanların ağzından "Merkez Bankası, Erdoğan'ın ‘yüksek faiz oranlarının enflasyonu körüklediğine' dair temel öğretiye aykırı inancından kurtulamazsa, Türk lirası için kalıcı bir toparlanma olasılığı çok az" görüşünü ileri sürdü. Gazete, "Erdoğan'ın saplantısının akut enflasyonu daha da kötüleştirebileceğini" de iddia etti.

Bilindiği gibi, operasyoncu medya ve Türkiye'deki uşakları, zamanında atanmış faizci bürokratları Türkiye'de baş tacı etmiş, köşe yazılarıyla yüceltmiş, Türkiye'yi faiz, enflasyon ve dış borç sarmalına sürüklemişti.