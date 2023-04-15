  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin en büyüklerinden biri... "14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceğiz" diyerek duyurdular

Bu da vebal değil mi Temel bey? Bay Kemal’den rezil Eurovision vaadi

Hepsini geri çekti! Azerbaycan'dan anlayana okkalı cevap

Muharrem’e sırayla saldırıyorlar! Metin Akpınar İnce’nin nasırına bastı

"Çeşitlilik" böyle mi oluyor? Akşener'in İP'ine sahtekar aday!

Raporda neler var neler! En kirli ve temiz gıdalar açıklandı

Altın alın diye bas bas bağıran Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: O tarihte bu da olmaz dediğiniz şeyler olacak

Batı medyasında büyük hüsran: 'Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak...'

Bill Gates'le eşi Türkiye'de harekete geçince ünlü yazar uyardı: Devletimize sesleniyorum, sakın yapmasınlar

Depremin kahramanları böyle yetişiyor
Gündem Dindarlara hakaret üstüne hakaret! Laikçi baskılardan da bahset Nagehan!
Gündem

Dindarlara hakaret üstüne hakaret! Laikçi baskılardan da bahset Nagehan!

Yeniakit Publisher
2023-04-15 19:26:00 -
Dindarlara hakaret üstüne hakaret! Laikçi baskılardan da bahset Nagehan!

Siyasi çizgisine karar veremeyip sürekli yön değiştiren Nagehan Alçı, Show TV'de mütedeyyinlerin tepkisini çeken rezil diziyi savunup dindar insanların baskısıyla diziye ceza verildiğini ve bunun bağnazlık olduğunu savundu.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) dini değerleri kullanarak prim kasan rezil Kızılcık Şerbeti dizisi için Show TV'ye "zulüm" yaptığını savunarak, "Korkunç bir operasyon bu. Fakat hiç heveslenmesinler! Şu an bu ülkenin geriye kalan tek merkez medya grubu olan bizler direneceğiz! Ne "Kızılcık Şerbeti" dizisini bitirebilirler ne de biz bu kurnazca yöntemlere teslim oluruz" diye yazdı.

"Bağnaz tarikatların dinci baskısıyla karşı karşıya kaldıklarını" savunarak akılalmaz ifadeler kullanan Alçı, şunları yazdı:

Bu dizinin yerine kasten "İslamofobi" belgeseli koymak tam bir skandal. Sanki Kızılcık Şerbeti İslamofobik bir dizi gibi...

Ben bu haksızlığı ve adaletsizliği reddediyorum.

Seküler yaşam tarzına sahip bir insan olarak bu ülkede yaşayan dindarlara zorbalık ve baskı yapılmasın diye senelerdir mücadele eden bir gazeteciyim. Bu yüzden bir kesimden işitmediğim hakaret kalmadı. Bana olan laikçi nefretin kaynağı budur.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayatımda en çok karşılaştığım sorulardan biri, "Madem bu kadar başörtülüleri, türbanlıları savunuyorsun o zaman sen neden türban takmıyorsun, sen de onlar gibi kapan, neden kapanmıyorsun böyle açık geziyorsun da o başı bağlıları savunup duruyorsun?" oldu.

Senelerce bu bağnaz laikçi kesime "Ben seküler bir insanım ama dindarların hakları ve özgürlükleri için de kendimin hakları gibi sonuna kadar mücadele ederim" ahlakını yani liberal-demokrat olmayı anlatamadık.

Nagehan Alçı, "Yalvarıyorum" deyip duyurdu: Yapmayın... Bundan vazgeçin
Nagehan Alçı, “Yalvarıyorum” deyip duyurdu: Yapmayın... Bundan vazgeçin

Medya

Nagehan Alçı, “Yalvarıyorum” deyip duyurdu: Yapmayın... Bundan vazgeçin

Zoruna mı gitti Nagehan? O gelişme, Alçı'yı yerinden zıplattı
Zoruna mı gitti Nagehan? O gelişme, Alçı'yı yerinden zıplattı

Medya

Zoruna mı gitti Nagehan? O gelişme, Alçı'yı yerinden zıplattı

Nagehan Alçı, çılgına çevirecek! Bu defa çok fena daldı
Nagehan Alçı, çılgına çevirecek! Bu defa çok fena daldı

Medya

Nagehan Alçı, çılgına çevirecek! Bu defa çok fena daldı

Nagehan Alçı'ya göre o lider, bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyormuş
Nagehan Alçı'ya göre o lider, bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyormuş

Medya

Nagehan Alçı'ya göre o lider, bikinili bir kadınla başörtülü bir kadını buluşturabiliyormuş

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23