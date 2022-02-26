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Aktüel Dinamo Kiev taraftarı, Rusya'ya karşı direnişe katıldı!
Aktüel

Dinamo Kiev taraftarı, Rusya'ya karşı direnişe katıldı!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla birlikte, Dinamo Kiev takımının taraftar grubu, direnişe katıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 18:16:00 - 2022-02-26 18:18:49
Dinamo Kiev taraftarı, Rusya'ya karşı direnişe katıldı!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşla birlikte, Dinamo Kiev takımının taraftar grubu, direnişe katıldığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik başlatılan saldırılar 3. gününde de devam ediyor.

Ukrayna’da yaşanan hareketlilik her dakika başka bir boyuta taşınıyor.

Yaşanan gerilimden spor da payını aldı. Ukrayna'da spor faaliyetleri 30 gün boyunca askıya alınırken, birçok sporcu ülkeyi terk etti.

DİNAMO KİEV TARAFTARI DA SİLAHLANDI

Son olarak da ilginç bir gelişme yaşandı. Ukrayna Ligi’nin en büyük takımlarından biri olan ve son şampiyonu Dinamo Kiev’in taraftar grubu Rusya'ya karşı direnişe katıldığını açıkladı.

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