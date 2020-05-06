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Aktüel

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü kan bağışı kampanyası başlattı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:38:02 -
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü kan bağışı kampanyası başlattı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılayın çağrısı üzerine kan bağışı kampanyası başlattı.

Genel Müdürlüğün internet sitesindeki açıklamada, Türk Kızılay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İmam hatip okulları, öğretmenleri, velileri, mezunları ve gönüllüleriyle kan bağışı seferberliğinde hastalara can, yakınlarına umut oluyor. Ülke genelinde imam hatip ortaokulu ve Anadolu imam hatip liseleri müdürlükleri, öğretmen, veli, mezun ve gönüllüleriyle kampanyada aktif rol alarak zor günlerde halkımızın yanında yer almaktadır."

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