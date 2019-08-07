Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kapukaya anlattı: Yemek yerken neden sağ elimizi kullanmalıyız?

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, İslam'da sağ el ile yemek yemenin hükmü hakkında açıklamalarda bulundu.

'Peygamber Efendimiz hayırlı işlerde hep sağdan başlardı'

"Madem ki biz Müslümanız ki Elhamdulillah Müslümanız, bu konuda bizim için örnekler var." diyen Kapukaya, "Peygamber Efendimiz (SAV) hayırlı işlerde hep sağdan başlardı. Ayakkabı giyerken bile önce sağını giyerdi." ifadelerini kullandı.

'Sağ ile ye. Önünden ye. Allah'ı anmadan yeme!'

Mehmet Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok ilginçtir ki Efendimiz (SAV) saçını bile taramaya sağdan başlardı. Mesela bizler de yatağımıza yatarken önce sağa yatarız. Sanki Cenab-ı Hak sağı hayırlı işler için solu da hayırsız işler için yaratmış. Mesela biz taharet ederken sağ elimizi kullanıyor muyuz? Hayır. Kirli işlerin tamamında sol elimizi kullanıyoruz.

Peygamber Efendimiz (SAV) kendi büyüttüğü Ömer Bin Ebu Selem'e yemek yemeyi şöyle öğretti: 'Ya Ulem! Önce besmele çek. Allah'ın ismini söyle. Yemeğini sağ elinle ye. Önünden ye.' Yemek yeme adabı ile ilgili üç şey öğretiyor. Yemek yemeden önce Allah'ı an, sağ elinle ve önünden ye. Dolayısıyla eğer sağ elimizi kullanabiliyorsak sağ elimizle yeriz. Çocuklarımıza da bununla birlikte hayırlı işlerde sağdan başlamayı öğretmeliyiz. Bazı insanların solu daha kuvvetli olur. Solak kişiler sol elleri ile de yiyebilir ama öncelikle sağı denemeliler. Bu tür konuları polemik haline getirmemek ve Müslümanların hassasiyetleri ile oynamamak lazım."