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Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Kapukaya anlattı: Yemek yerken neden sağ elimizi kullanmalıyız?

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, sağ el ile yemek yemenin önemine vurgu yaparak, Peygamber Efendimiz (SAV)'in Ömer Bin Ebu Selem'e yemek yemeyi öğretirken şu tavsiyelerde bulunduğunu anlattı: Ya Ulem! Önce besmele çek. Allah'ın ismini söyle. Yemeğini sağ elinle ye. Önünden ye...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:13

 

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, İslam'da sağ el ile yemek yemenin hükmü hakkında açıklamalarda bulundu.

'Peygamber Efendimiz hayırlı işlerde hep sağdan başlardı'

"Madem ki biz Müslümanız ki Elhamdulillah Müslümanız, bu konuda bizim için örnekler var." diyen Kapukaya, "Peygamber Efendimiz (SAV) hayırlı işlerde hep sağdan başlardı. Ayakkabı giyerken bile önce sağını giyerdi." ifadelerini kullandı.

'Sağ ile ye. Önünden ye. Allah'ı anmadan yeme!'

Mehmet Kapukaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Çok ilginçtir ki Efendimiz (SAV) saçını bile taramaya sağdan başlardı. Mesela bizler de yatağımıza yatarken önce sağa yatarız. Sanki Cenab-ı Hak sağı hayırlı işler için solu da hayırsız işler için yaratmış. Mesela biz taharet ederken sağ elimizi kullanıyor muyuz? Hayır. Kirli işlerin tamamında sol elimizi kullanıyoruz.

Peygamber Efendimiz (SAV) kendi büyüttüğü Ömer Bin Ebu Selem'e yemek yemeyi şöyle öğretti: 'Ya Ulem! Önce besmele çek. Allah'ın ismini söyle. Yemeğini sağ elinle ye. Önünden ye.' Yemek yeme adabı ile ilgili üç şey öğretiyor. Yemek yemeden önce Allah'ı an, sağ elinle ve önünden ye. Dolayısıyla eğer sağ elimizi kullanabiliyorsak sağ elimizle yeriz. Çocuklarımıza da bununla birlikte hayırlı işlerde sağdan başlamayı öğretmeliyiz. Bazı insanların solu daha kuvvetli olur. Solak kişiler sol elleri ile de yiyebilir ama öncelikle sağı denemeliler. Bu tür konuları polemik haline getirmemek ve Müslümanların hassasiyetleri ile oynamamak lazım."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:13
  1. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya

YORUM YAZ

  • Mustafa Mustafa 32 dk önce
    Tevhîdi olmayan tagutu Red etmeyen şirkten beri olmayan. Ayağınla yesin sana ne. ĞIRTLAĞA kadar şirk. Sol elle mi sağ elle mi. ŞİRK İŞLEYENİN Yaptığı tüm ameller kabul değil burnu ile yesin sana ne........... NİSÂ SÛRESİ 116 - Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında dilediğini bağışlar. Allah'a ortak koşan, muhakkak ki, derin bir sapıklığa düşmüştür.
  • İsmail Çağlayan İsmail Çağlayan 34 dk önce
    Çok doğru. Rabbim kurana sünnete uygun yaşamayı nasip eylesin inşaAllah amin ecmain. Rabbim hz. Peygamber efendimize uygun olarak yaşamayı cümle Ümmeti Muhammede nasip eylesin inşaAllah amin ecmain.
  • Mehmet Mehmet 35 dk önce
    Ben de bilimsel bişe açıklayacak sandım benim sağ elim yok sol elle yemeye mecburum
  • ergun66ergun6652 dk önce
    Allah razı olsun hocam bazı bildiklerimizi pekiştirdiniz
  • Şaban Erbaş çırpı Menteşe Muğla Şaban Erbaş çırpı Menteşe Muğla 1 sa önce
    Sayın KapukayaAllah'ın kitabında, "sanki Allah, sağıhayırlı işler; solu hayırsız işler için yarattı" vb şeklinde bir ayet var mı? Şahsen ben yemek yerken ekmeği iki elimle bölüyorum. Şimdi ikiye ayrılan ekmeğin sol eldeki parçası hayırsız, sağ eldeki parçası hayırlı mı oluyor?
  • Kızıl ElmaKızıl Elma1 sa önce
    Diyanet işleri yüksek kurulu böyle bir cılız cevap veriyor ki bir Okumamış cahil biri bu güya Din işleri sorumlusu böylemi cevap veri vay bu milletin haline yazıklar olsun böyle cahil bilgisiz birde Benim vergimden maaş alıyor yazıklar olsun zıkkım olsun..Sana ders veren ve vezidelendireninde Allah belasını versin,,,En azından deki bu bir algı ve maksatlı Dinimizi kötülemek pasifleştirmek,, Deki bunun arkasında Emperyalist güçler var...Deki demek kabahat bizlerde iyi Öğrenci yetiştirmemişiz ..ulan deki demek bizlerde iyi yetiştirmemişler.Deki demek bizlerin ve Milli Eğitimin ve Diyanet işlerinin bir reformuma ihtiyacı var demek..BU ÜLKE BATARSA SİZİN GİBİ DİN ADAMI DİYE GEÇİNENLERİN YÜZÜNDEN BATAR..VE BATIYOR ZATEN...
  • Habbe Habbe 1 sa önce
    Sağ el kullanılarak yemek yenilmeli, sol elle taharetlenilmeli biz öyle gördük
  • MilletMillet1 sa önce
    Millet kuantum fiziğiyle biz g...müzü yıkadığmız elle yemek yenirmi
  • meleknurmeleknur1 sa önce
    DİYANETİN YETKİLİ GÖREVLİLERİ SÜREKLİAYET VE HADİSİ ŞERİF İLE AÇIKLAMADA BULUNARAK HEM DOĞRU ŞEKİLDE MİLLETİ BİLGİLENDİRMİŞ OLURLAR HEMDE GENÇLERİN ZİHNİ Nİ BU KONULARLA MEŞGUL ETMELİLER. SÜREKLİ UYGUNSUZ HARAKET SÖYLEMLERİN GÜNDEMDE OLMASI GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ BULANDIRIYOR!
  • MüftüMüftü1 sa önce
    Kul hakkı yerken hangi elimizi kullanmalıyız?

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