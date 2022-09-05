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Gündem Din Görevlileri Birliği Derneği'nden 'Zakkum' çağrısı! 'Konseri iptal edin'
Gündem

Din Görevlileri Birliği Derneği'nden 'Zakkum' çağrısı! 'Konseri iptal edin'

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt, 10 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Zakkum konserinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 21:27:00 - 2022-09-05 22:01:08
Din Görevlileri Birliği Derneği'nden 'Zakkum' çağrısı! 'Konseri iptal edin'

 Yeniakit.com.tr 

Şanlıurfa'da 10 Eylül'de düzenlenmesi planlanan Zakkum grubunun konseri için iptal çağrısı yapıldı.

'İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun...'

Din Görevlileri Birliği Derneği Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Kurt, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden konserin iptal edilmesini istedi.

"Şeytan, insanları değişik yönlerden tuzağa düşürür. Bunlardan bir tanesi de ahlaksız müzikal gösterilerdir." diyen Kurt, "İsmini cehennemdeki Zakkum ağacından alan grubun vermeyi planlandığı müzikal gösterinin kötülükten başka bir şeye hizmet etmeyeceği herkesin malumudur. Her tarafı çirkef kokan bu programın iptal edilmesi gerekir. Bu programın iptalini Sayın Başkan'dan rica eder, gençlerimizi çok yönlü olarak ifsat edecek olan böyle ahlaksız bir gösterinin günahına ortak olmamasını kendisinden beklerim." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 24 Ağustos'ta yapılması planlanan Zakkum grubunun konserini, Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazaları sebebi ile ertelemişti.

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