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Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!

Dinsiz toplumlar oluşturmak amacıyla ‘ekonomik yaşam’ üzerinden ortaya atılmış köhne komünizm ideolojisinin Türkiye’deki temsilcilerinden olan TKP, içine düştükleri çaresizliği tanıttıkları adayla gözler önüne serdi. Yıllardır İslam’a ve Müslümanlara saldıran komünistler, 31 Mart yerel seçimleri için "başıörtülü" bir aday gösterdi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!

Türkiye’de yıllardır milliyetperver ve dindar insanlara karşı ötekileştirici ve düşmanca bir tutum sergileyen komünistler, içine düştükleri çaresiz durumu tanıttıkları adayla gösterdiler.

Dinsiz bir toplum oluşturmayı amaçlayan komünist ideolojinin Türkiye’deki savunucularından olan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Güngören Belediye Başkan Adayı olarak ‘başıörtülü’ olan Fatma Akın’ı gösterdi.

'Göz boyama'

İslam’a nefret kusan komünistlerin ‘türbanlı’ birisini aday göstermeleri ‘çaresizlik’ ve ‘göz boyama’ olarak yorumlandı.

TKP tarafından yapılan açıklamada ise, "Yoldaşımız 'türbanlı' olduğu için belediye başkan adayımız olmadı. Bir komünist işçiyi 'türbanlı' olduğu için aday göstermemek bizim tercihimiz olamazdı" denirken, "Yoldaşımız, dindar bir aday olarak değil komünist bir işçi olarak seçimlere giriyor" diye belirtildi.

CHP de her seçim döneminde dindarlaşıyor

Komünistlerle ideoloji birliği içerisinde olan CHP de her seçim döneminde dindar söylemler geliştirerek Müslüman Türk milletinin gözünü boyamaya çalışıyor. Ancak CHP’nin ve komünizmin karanlık yüzünü çok iyi bilen Türk milleti hiç bir zaman din düşmanlarına fırsat vermedi.

Başörtüsü düşmanı: TKP!

Türkiye’de silik bir parti olduğu için çareyi "başörtülü" ve "dindar" görünümlü aday göstermekte bulan TKP’nin kirli geçmişi ise "başörtüsü" düşmanlığıyla dolu.

Dinsiz komünist ideolojinin savunucusu TKP, 28 Şubat darbe sürecinde Sosyalist İktidar Partisi (SİP) olarak oynadığı provokatif rolünü her dönemde sürdürdü. TKP, 2008 yılında AK Parti ve MHP’nin Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdikleri türbanın üniversitelere girebilmesini öngören anayasa değişikliğine karşı çıkmıştı. TKP’liler TBMM'de görüşmeler devam ederken çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirmiş, Meclis’e yakın bir bölgede toplanan TKP’lilere CHP'li milletvekilleri de destek vermişti.

2010 yılındaki ‘türban’ tartışmaları sırasında da başörtülü vatandaşlara saldırı kampanyası başlatan TKP, üniversitelerde de afişleme çalışmalarıyla kaos çıkarmaya çalıştı. TKP’li öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde "Fermanları yırt at, ayağa kalk!" başlığıyla başörtüsüne ve Müslümanlara hakaret içerikli afişler astı. Afişlerde ise "Türban içeri, bilim dışarı!" denilerek Kur'an kurslarına, İslam'a ve Müslümanların değerlerine karşı hakaret dolu ifadeler kullanıldı.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:39
  1. Türkiye Komünist Partisi (TKP)
  2. Fatma Akın
  3. güngören
  4. aday

YORUM YAZ

  • KEMALİSTKEMALİST29 dk önce
    Ne olmuş yani ? yıllardırTürkiye'de Türbanı şuradan atıldı,şuraya alınmadı diyen siz değilmiydiniz ? şimdide Türban'ı kabul eden kurumlara şikayete başladınız yanlışmıdır?Komünizm demek dinsizlik demek değildir. Saydamda bir Komünistti fakat Arap birliğini kurucam diye yola çıktı, dinsizlikten değil.....Kadın o partiye adaylık için başvurmuş Almanya da bir Partiden ve ya meclisten veya okuldan atılsa kıyamet kopar şimdide bakıyorum dabizim İslam aleminde Türbanlıları eve dönüş projesi başlattılar ,bu nasıl iştir akıl ermez ...!bir korjku başladı her hal Türban konusunda ..Türban ,TÜRBANLI GENÇ KIZLARIN DEDİĞİ gibi modernleşti..Bizde inanmadık ..Komünist örgütlere gelince anti kapitilis Müslümanlar veBırakın bu işi geçmişte Ahmet Kaya ve diğer sol gurupların Türban için savunuculuk gösteri yaptığının elimizde medyada deliller var herkes Türbanı modernleştirdiğiniz için Muhafazakar kitlelere teşekkür etmekte
  • cccccc1 sa önce
    Seçimden sonra açar kafayı tezgah resme bakın saçları görünüyor.
  • CccCcc1 sa önce
    Başörtülü bacımız başarılı olur inşallah Reis Sen ne yaptın ya komünistler bile başörtüsü takar oldum kapitalist albayı komiseri hemşiresi doktoru artık herkes baş örtülü Bir de televizyonlardaki spikerleri el atılırsa kanal 7'nin spikerinin bile başı açık
  • ayhanayhan1 sa önce
    gaz çıkarıyorlar...aman uzak durun kötü kokuyor
  • cesim Gülçincesim Gülçin1 sa önce
    Son dönemde AKIN' lardan çok çektik.Mesela;Darbe Finansörü AKIN ipek,Darbe Komutanı AKIN öztürkKomuta Merkezi AKINcı Üssü.Akif Ne diyordu?Hatırlayalım;"Siper et gövdeni dursun bu hayasızca AKIN"BU hayasızlara fırsat vermeyelim.
  • Serhat Serhat 1 sa önce
    Vallahi hiç kimse şekille şekilcilikle, bir yere varamaz eğer ki yaşamıyorsa... Sakal keçide de var
  • mustafamustafa1 sa önce
    Gayet normal.Laiklik dininden olanlardan nasıl oluyorsa ,dinsiz vatandaşlarımız da tercihlerini köministten yana kullanmışlar.Başörtüsü /örtü rahibelerde de var/Sibirya da soğuktan rus kadınları da kullanırlar.DenizBaykal Bosna ziyaretinde başörtüsü dağıtmıştı kadınlara.Türkiye de ise laikliğe aykırıdır diye bir yerlerini yırtıyordu.Dinine sahip çıkamayan Müslümanlar maalesef günlük politik malzeme olmaktan bir türlü kurtulamadılar.DİN HAYAT NİZAMIDIR DÜNYA DA YAŞANIR.ÖLÜLER MUAFTIR DİNİ EMİRLERDEN.
  • AkifAkif1 sa önce
    İstedikleri kadar dini ve dini değerleri inkar etsinler.... bu dünyada veya inanmasalarda öbür dünyada dinle yüzleşecekler... bu dünyada küçük kıyametleri olan mussalla taşına isteselerde istemeselerde bir gün gelecekler....
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Her Seçim Öncesi, Tūrlū Tūrlū Göz Boyama. Ama Yemezler.
  • ImamImam1 sa önce
    Bir mümin kapitalist oluyor da neden komünist olmasın İslamın şartları içinde kapitalizmi iman mı var
  • Erhan Erhan 1 sa önce
    Türkiye tam bir açık hava tımarhanesi

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