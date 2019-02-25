Din düşmanı komünistler böyle şov yaptı!

Türkiye’de yıllardır milliyetperver ve dindar insanlara karşı ötekileştirici ve düşmanca bir tutum sergileyen komünistler, içine düştükleri çaresiz durumu tanıttıkları adayla gösterdiler.

Dinsiz bir toplum oluşturmayı amaçlayan komünist ideolojinin Türkiye’deki savunucularından olan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Güngören Belediye Başkan Adayı olarak ‘başıörtülü’ olan Fatma Akın’ı gösterdi.

'Göz boyama'

İslam’a nefret kusan komünistlerin ‘türbanlı’ birisini aday göstermeleri ‘çaresizlik’ ve ‘göz boyama’ olarak yorumlandı.

TKP tarafından yapılan açıklamada ise, "Yoldaşımız 'türbanlı' olduğu için belediye başkan adayımız olmadı. Bir komünist işçiyi 'türbanlı' olduğu için aday göstermemek bizim tercihimiz olamazdı" denirken, "Yoldaşımız, dindar bir aday olarak değil komünist bir işçi olarak seçimlere giriyor" diye belirtildi.

CHP de her seçim döneminde dindarlaşıyor

Komünistlerle ideoloji birliği içerisinde olan CHP de her seçim döneminde dindar söylemler geliştirerek Müslüman Türk milletinin gözünü boyamaya çalışıyor. Ancak CHP’nin ve komünizmin karanlık yüzünü çok iyi bilen Türk milleti hiç bir zaman din düşmanlarına fırsat vermedi.

Başörtüsü düşmanı: TKP!

Türkiye’de silik bir parti olduğu için çareyi "başörtülü" ve "dindar" görünümlü aday göstermekte bulan TKP’nin kirli geçmişi ise "başörtüsü" düşmanlığıyla dolu.

Dinsiz komünist ideolojinin savunucusu TKP, 28 Şubat darbe sürecinde Sosyalist İktidar Partisi (SİP) olarak oynadığı provokatif rolünü her dönemde sürdürdü. TKP, 2008 yılında AK Parti ve MHP’nin Meclis Genel Kurulu’nda gündeme getirdikleri türbanın üniversitelere girebilmesini öngören anayasa değişikliğine karşı çıkmıştı. TKP’liler TBMM'de görüşmeler devam ederken çok sayıda protesto gösterisi gerçekleştirmiş, Meclis’e yakın bir bölgede toplanan TKP’lilere CHP'li milletvekilleri de destek vermişti.

2010 yılındaki ‘türban’ tartışmaları sırasında da başörtülü vatandaşlara saldırı kampanyası başlatan TKP, üniversitelerde de afişleme çalışmalarıyla kaos çıkarmaya çalıştı. TKP’li öğrenciler Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsünde "Fermanları yırt at, ayağa kalk!" başlığıyla başörtüsüne ve Müslümanlara hakaret içerikli afişler astı. Afişlerde ise "Türban içeri, bilim dışarı!" denilerek Kur'an kurslarına, İslam'a ve Müslümanların değerlerine karşı hakaret dolu ifadeler kullanıldı.

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