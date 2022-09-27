Mersin'de bir polisin şehit olduğu, bir polisin ise yaralandığı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren iki kadın terörist kaçamayacaklarını anladıklarında üzerlerindeki bombaları patlattı. Peki, olayı hangi örgüt yaptı?

Dilşah Ercan kim? Terörist Dilşah Ercan kim görevi neydi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. Soylu, "İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Bunun yanı sıra bir sivil vatandaşımız da bir hanımefendi, o da verilen bilgi çerçevesinde balkonda otururken bir kurşun isabet ediyor ama onun da şükür hayati tehlikesi yok. Ameliyatının bittiği konusunda bir bilgimiz oluştu. İki kişi de yine sivil vatandaşlar, onlar da patlamanın tesiriyle yüksekten atlama gerçekleştiriyorlar, onlarda da herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine yönelik saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğu belirlendi." denildi.

Teröristlerin kimliğine ilişkin çalışmalarda, teröristlerden birinin "Zozan Tolan" kod adlı Dilşah Ercan olduğunun belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Teröristin, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, terörist hakkında metropollere eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbari bilgilerin bulunduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.