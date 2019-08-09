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Dilovası’ndaki tır parkı eski güzergahına alındı

Dilovası Eynerce Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle kullanılan tır parkı yolu, vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak eski güzergahına alındı.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:08
Dilovası’ndaki tır parkı eski güzergahına alındı

Dilovası Eynerce Kavşağı’ndaki çalışmalar nedeniyle kullanılan tır parkı yolu, vatandaşlardan gelen talepler dikkate alınarak eski güzergahına alındı.


Dilovası Eynerce Kavşağı (Doğu) tarafından ilçeye giriş çıkışları rahatlatacak olan “Dilovası Eynerce Kavşağı Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantısı Yapım İşi” projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Çalışmalar kapsamında Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin üst yapısı yenilenirken, Eynerce deresinde ıslah çalışması ve menfez imalatı yapılıyor. Dere Islahı çalışmaları nedeniyle Eynerce Kavşağı yanındaki tır parkının yolu, Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi’nden geçici olarak sağlanıyordu. Kayapınar Mahallesi’ndeki vatandaşlardan gelen talep ile yoğunluğun ortadan kaldırılması için Fen İşleri Daire Başkanlığı inşasına başlanan menfezin bir kısmı bitirilerek, tır parkının yolu tekrar eski güzergâhı olan Farabi Caddesi’ne bağladı.


Eynerce Kavşağı’ndaki menfez ve dere ıslah çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettiren Büyükşehir, Kayapınar Mahallesi’nde yaşanan tır yoğunluğunu yeni yapılan menfezin bir kısmını tamamlayıp Farabi Caddesi’ne bağlayarak tır araçlarının kullanımına açtı. Böylelikle Kayapınar Mahallesi’nin içerisinde bulunan Eynerce Caddesi’ni kullanan tırların, mahalle içerisinde oluşturduğu yoğunluk ortadan kaldırılmış oldu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:08
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