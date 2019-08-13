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Dilovası’nda bayram coşkusu

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Kent Bayramlaşmasına ilçe protokolü ve ilçe halkının katılımı ile gerçekleşti.

13 Ağustos 2019 Salı 12:28
Dilovası’nda bayram coşkusu

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Kent Bayramlaşmasına ilçe protokolü ve ilçe halkının katılımı ile gerçekleşti.


Dilovası kent meydanında düzenlenen Bayramlaşma törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Dilovası İlçe Kaymakam vekili olan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Jandarma Komutanı Sait Arı, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, Dilovası eski Belediye Başkanı Ali Toltar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları kamu kurum ve kuruluş temsilcileri,Sivil Toplum Kuruluşları, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.


Törende konuşan Başkan Hamza Şayir, bayramların önemi ve birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma ortamına sağladığı katkısına değinerek, "Bayramlar çok önemli günlerdir, bir ve beraber olma günüdür, sevgi, saygı ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Şükrediyoruz ki ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Allah yaptığımız ibadetleri kestiğimiz kurbanları kabul etsin. Ramazan’ın Ülkemize, ilçemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.


İlçe protokolü daha sonra bayramda görevi başında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğünü, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Polis ve Askerlerin bayramlarını kutladı. Dilovası Devlet Hastanesini de ziyaret eden İlçe protokolü hastalara acil şifalar dileyerek, hasta ve hasta yakınlarının bayramını tebrik etti. Hayırlı Başkan Şayir daha sonra beraberindekilerle birlikte mahallelere giderek vatandaşlarla da bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:28
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