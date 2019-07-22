Dilovası yüzme havuzunda çalışmalar dış cepheyle sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunun dış cephesi kaplanmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası’na kazandırıyor. Dilovası’nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. İnşaat çalışmaları hızla süren yapının havuz mahallinde izolasyon imalatları tamamlanırken dış cephelerin kaplanmasına da başlandı. Tüm binada saten alçı sıva imalatlarına devam edilirken iç mahallerin, koridorların doğrama montajları yapılıyor. Cephelerde doğramaların cam montajlarına, havuz mahallinde alçıpan duvar kaplama imalatlarına, tüm mahallerde yangın tesisatı eksiklerin yapımına ve havalandırma tesisatı eksikleri giderilme çalışmasına devam ediliyor.

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.