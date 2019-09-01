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Dilovası sünnet şöleninde doyasıya eğlendi

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 350 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

01 Eylül 2019 Pazar 11:43
Dilovası sünnet şöleninde doyasıya eğlendi

Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel sünnet şöleninde 350 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.


Dilovası Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni Dilovası Belediyesi önünde yapılan etkinlikle kutlandı. Sünnet şölenine Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti İlçe Başkan Vekili Murat Dursun, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımının gösterisi ile başlayan şölende yerel sanatçılar Cihan Akboğa, Serhat Atasoy, Burcu Narin, Rızgan, Emre Artut ve Fatih Adıgüzel’in birbirinden güzel şarkıları ile konuklara güzel vakitler geçirdiler.


Törende yaptığı konuşmada iki bayramı birlikte yaşadıklarını belirten Başkan Şayir, “30 Ağustos gibi bizler için önemli bir günde Dilovası Belediyesi olarak geleneksel sünnet şölenimizi de bizler için önemli günde kutlamak istedik. Dilovası Belediyesi olarak erkekliğe adım atan 350 Çocuğumuzun sünnet şölenini hep birlikte kutlayalım dedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Yakında açılacak okullarımız öncesi de öğrenci kardeşlerimize güzel sürprizlerimiz olacak. Çocuklar bizim geleceğimiz şimdiden onların geleceğe iyi hazırlanmaları için bizler üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız. Bu çerçevede sünnet olan çocuklarımıza geçmiş olsun diliyor, çocuklarımızı tebrik ediyor, siz değerli ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.


Başkan Şayir, konuşmasının ardından Anadolu Sağlık Merkezi Vakfı, Darıca Farabi Devlet Hastanesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi yetkililerine sünnet şölenine sundukları desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi. Plaket töreninin ardından Kültür Bakanlığı ve TRT ses sanatçıları Cengizhan Akar ve Nilgün Kızılcı, eserlerini vatandaşlar için seslendirdi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:43
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