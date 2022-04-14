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Spor Dilmen'in hayali FIFA kabul ederse gerçekleşecek
Spor

Dilmen'in hayali FIFA kabul ederse gerçekleşecek

Rıdvan Dilmen'in 14 yıl önce dile getirdiği öneri FIFA kabul ederse gerçek olacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 21:11:00 -
Dilmen'in hayali FIFA kabul ederse gerçekleşecek

FIFA futbolu yeni nesillere izletebilmek için her gün yeni bir öneriyle kamuoyunun nbazını ölçüyor. Son olarak Küresel Futbol Geliştirme Başkanı Arsene Wenger, taç atışlarıyla ilgili çarpıcı talepte bulundu.

Oyun hızlanacak

The Sun'a göre; Arsene Wenger, klasik taç atışları yerine ayakla vuruşlara izin verilmesinin, topun dışarı çıkmasından sonraki beş saniye içinde olmaları durumunda oyunu hızlandıracağına inanıyor. Fransız futbol adamının bu önerisi akıllara yıllar önce Rıdvan Dilmen'in söylediklerini getirdi.

Dilmen 2008 yılında söyledi

Rıdvan Dilmen, 2008 yılında NTV Spor ekranlarında kendisine futbol kurallarıyla ilgili bir hayali sorulduğunda, "Taç atışının ayakla kullanılmasını isterim" demişti.

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