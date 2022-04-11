Dilmen ilginç çıkış: Guardiola gelse şampiyon yapamaz

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti.

Maçı 2-0’lık skorla Fenerbahçe kazandı. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi ve Galatasaray’daki son durumu yorumladı.

Rıdvan Dilmen: "Galatasaray takımının iyi futbol oynama ihtimali yok. Galatasaray taraftarı iyi futbolcuları görmüş. Dönelim bizim dönemimize Cevad Prekazi’yi görmüş, bizden sonra dönemi görelim Hagi’yi görmüş, yakın zamanı görelim iyi futbolcular görmüş. Gomis, Berkan, Babel ile şampiyonluk yarışında olamazsın. Torrent'in hocası Guardiola gelse de şampiyon yapamaz." dedi.

Dilmen ayrıca, "Fenerbahçe'nin yedekleri, Galatasaray'ın ilk 11'inden daha iyi takım. Gomis eleğini asmış zaten. Babel kurtarıcı olarak arada giriyor o da eskisi gibi değil. Galatasaray'ın 3 orta sahası Taylan, Berkan, Cicaldau Fenerbahçe'de oynayamaz. 15-20 yıldır en zayıf Galatasaray kadrosu bu. Sezon başında da Galatasaray'ın şampiyon olması zor diyordum." ifadelerinde bulundu.