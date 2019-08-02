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Dillere destan aşkın film afişi uluslararası yarışmada belli olacak

Yaren Leylek ile Âdem Amca’nın dillere destan dostluğunu anlatan filmin afişi ulusal yarışma ile belirlenecek.

02 Ağustos 2019 Cuma 11:12
Dillere destan aşkın film afişi uluslararası yarışmada belli olacak

Yaren Leylek ile Âdem Amca’nın dillere destan dostluğunu anlatan filmin afişi ulusal yarışma ile belirlenecek.


Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliği’nde temsil eden Eskikarağaç Leylek Köyü’nde yaşanan bu dostluk hikayesi, 8. yılında, dünyanın çeşitli bölgelerinde çektiği yaban hayatı belgeselleri ile adından söz ettiren Burak Doğansoysal yönetmenliğinde filme alınıyor. BBA Broadband Yapım Şirketi tarafından gerçekleştirilen projenin afiş tasarımları ise açılan ulusal yarışma ile belirlenecek.


Seçici Kurul Başkanı Özgür Ahmet Köse, "Çekimleri tamamlanan Yaren filmi, bu etkileyici dostluğun tüm dünya tarafından bilinmesini amaçlamaktadır. Ekip olarak gönüllülük esasıyla çekilen yaren filmi, 2019 Eylül ayı içerisinde belirlenecek bir tarihte basının, protokolün ve köy halkının katılımıyla, Bursa Karacabey’e baglı Eskikaaragac’ta gerçekleştirilecek olan gala ile gosterime girecektir. Bu özel hikâyeyi dünyaya tanıtırken, kullanacağımız poster tasarımını da üniversiteli tasarımcılara emanet etmek istedik. Yaren projesinde yer almak ve uluslararası bir filmin posterini tasarlama onurunu yaşamak isteyen tüm üniversiteli tasarımcıları, yarışmamıza davet ediyoruz’’ ifadelerine yer verdi.


Yapımcı BBA Broadband adına Özgür Ahmet Köse başkanlığında oluşturulan jüride Akın Esgin, Burak Doğansoysal, Alper Tüydeş, Hakan Tozak ile hikâyenin baş kahramanı Âdem Yılmaz, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Eskikaraağaç Muhtarı Rıdvan Çetin de yer alıyor.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 11:12
  1. doğa

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