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Kültür - Sanat Dilipak’tan yeni kitap
Kültür - Sanat

Dilipak’tan yeni kitap

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak’ın yeni kitabı “Bir Başka Açıdan Dua” Kayıt Yayınlarından çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:11:00 -
Dilipak’tan yeni kitap

Bilinen bir dua kitabı olmayan, ayet ve hadislerin yanı sıra peygamber dualarından örnekler verilen kitapta “Dua nedir”, “Nasıl dua etmeliyiz?”, “Dua zaman, kader, rızık, ecel, nasib, bereket ilişkisi nedir?”, “Dua ile bela istiyor olabilir miyiz?”, “Hz. Peygamber (sav) ‘Kabul olmayan duadan Allah’a (cc) sığınırım’ derken ne demek istedi?”, “Birilerimiz dua eder gibi gözükürken, Allah’a (cc) yol mu gösteriyor, akıl mı öğretiyor, Allah’ı (cc) ikna etmeye mi çalışıyor?” gibi soruların cevapları aranıyor. Kitapta ayrıca, peygamberlerin yaşadıkları güçlükler karşısında nasıl dua ettiklerinden örnekler verilip Müslümanların beklentileri ve musibetler karşısında duruşlarının nasıl olması gerektiği de sorgulanıyor. Roman boy, 260 sayfa hacmindeki kitabın kapağında Dilipak’ın yağlıboya tablolarından birinden, hat soyutlaması şeklinde ana form bulunuyor.

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