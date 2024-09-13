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Aktüel Dilipak'tan Narin cinayeti açıklaması: 'Katil üreten düzen'
Aktüel

Dilipak'tan Narin cinayeti açıklaması: 'Katil üreten düzen'

Yeniakit Publisher
2024-09-13 15:09:00 -
Dilipak'tan Narin cinayeti açıklaması: 'Katil üreten düzen'

Abdurrahman Dilipak, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’a dair değerlendirmelerde bulunurken ailelere tavsiyelerde bulundu.

Abdurrahman Dilipak, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’a dair değerlendirmelerde bulunurken ailelere tavsiyelerde bulundu.

Dilipak, Narin’e dair yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“AH NARİN AH!

Öldüren de bir zamanlar çocuktu. Masum bir çocuktan katil bir BİREY üreten düzene, bu düzenin sahiplerine, onlara yardım edenlere lanet olsun. Çocuklarımıza sahip çıkalım.

Onları katillerin insafına terk etmeyelim ve çocuklarınızın sizi katletmesini ya da yaşlanınca sizi terk etmemesini istiyorsanız, şimdiden sadece onların kariyerine değil, ahlakına, vicdanına, aklıselimine yatırım yapın.

ÇALIŞAN ANNELER size para verecekler diye, çocuk yapmamaktan ya da onları "Anaokulu"na sürgüne göndermekten vazgeçin.

UNUTMAYIN anaokulunda, ana, huzurevinde huzur yok.

BABALAR Annelere fırsat tanıyın, çocuklarının karnını doyurmak, güzel elbiseler almak, iyi okullara göndermekten öte yapacağınız şeyler olduğunu unutmayın. Annelere daha fazla zaman tanıyın ve fırsat verin.

ANNELER SADECE ÇOCUK DOĞURMAZ, TOPLUMU DOĞURUR

ANNE MEKTEPTİR. HER KADIN VE ERKEK BİR BAŞKA KADININ ESERİDİR! Yoksan o çocuklar İNSAN değil, Din, ahlak, gelenek, biyolojik cinsiyetinden bağımsız bir BİREY olur!

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Yorumlar

Amine

Çok doğru,Rabbim insanlarımızı, yanlış olan şeytanı yoldan,doğru yol olan İslam'ı yola döndürsün.

Münir

Sadece katil değil hırsız, yalancı, ahlâksızlık vs. üreten bir düzen. Kemalist'i de aynı, dincisi de anı, ülkücüsü de vs. aynı. Milletimizin genlerine uygun bir hukuk sistemi ve vicdanı satın alınan hâkim ve savcıların yerine YAPAY ZEKAyı uygulamaya almak. Vicdan istemiyoruz; cezası ne ise o olsun.
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