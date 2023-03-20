Dilipak'ın yeni kitabı çıktı: 'Bal kabında zehir'

Kitab, “Z kuşağı” olarak tanımlanan genç neslin, geleceğin dünyası ile ilgili zihinlerinde oluşan sorulara cevap niteliğinde bir çalışma.

Kitap Hayy yayıncılığın editörlerinin, Z kuşağının sosyal media ve çevrelerinde konuşmalarından derlenen sorular üzerine kurgulanmış.

Gazeteci yazar Dilipak, kitabında “Ağuyu altın tas içre sunarlar, bal da onun suç ortağı olur” şeklindeki bir uyarıdan yola çıkarak, Şeytanın ilk insan Hz. Ademe vadettiği “yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat” vadini hatırlarak, gençlerin Şeytani bir tuzakla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Dilipak olayları, Din, İlim ve yaşanan gerçekler çerçevesinde değerlendirirken, Human 2, Endüstri 4, Trans Humanizm, Toplumsal Cinsiyet, Tarih sonu, Medeniyetlerarası çatışma, NeuraLink gibi konulara açıklamalar getiriyor.

Kitabın tanıtımında kitap hakkında şöyle deniyor:

"Yeni bir çağın eşiğindeyiz. Birileri bu çağın fırsatlarla dolu olduğunu, insanoğlunu büyük bir değişimin beklediğini söylüyor. Ama bu değişimin ne pahasına gerçekleşeceğinden söz etmiyorlar. Zehri altın tas içinde sunuyorlar, bal da onun suç ortağı.. Sorgusuz sualsiz itaat etmemizi istiyorlar. “Islah edicileriz” diyorlar, oysa onlar “bozguncuların ta kendileridir”. “Sureti haktan” gözüküyorlar ama gizledikleri başka niyetleri olduğu açık. Allah'ın yarattığı ve muhatap aldığı “insan” olarak kalmak istiyorsak uyanık olmalı ve bu planları bozmalıyız. Uyanmak ise bilmekle başlar. “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Allah bizi “bilişelim” diye farklı topluluklar halinde yarattı. “Bilelim, bilişelim; dünya kimseye kalmaz.” Uyan kardeşim uyan, galiba ahir zaman! Abdurrahman Dilipak, günümüze ve geleceğe dair soruları cevaplarken çağın sorunlarına ve çözüm yollarına dair geniş bir perspektif sunuyor."

DİLİPAK'IN YENİ KİTABI BASKIDA

Dilipak'ın bugüne kadar yayınlanmış 70'e yakın kitabı bulunuyor. Öte yandan Büyük bir ansiklopedi hacmından daha fazla savunmaları; bir o kadar Tv programları, bir o kadar da değişik konularda konferansları bulunuyor.

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Dilipak'ın ilk yayınlandığında büyük ses getiren Resmi din eğitimine eleştiriyel bir bakış açısı getiren “BU DİN BENİM DİNİM DEĞİL” Kitabı, bugünkü müfredatı da içine alacak şekilde, eski metinle birlikte yeniden yayınlanıyor. Kitap Kayıt yaynları arasında çıkacak. Eski kitabın ilk baskısı 1993'de yapılmıştı.