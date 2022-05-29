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Siyaset Dilin boğazına mı kaçtı be adam! Sadece kafası oynadı.. HDP’li şahıstan CHPli başkana fırça üstüne fırça
Siyaset

Dilin boğazına mı kaçtı be adam! Sadece kafası oynadı.. HDP’li şahıstan CHPli başkana fırça üstüne fırça

Van’da esnaf ziyaretinde bulunan CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, HDP'li bir şahsın hakaretleri karşısında sessizliğe büründü. Mustafa Kemal'in Kürdistan'ın kurulmasından yana olduğunu ileri sürerek sözde Kürdistan isteğinin karşısında da sessiz kalan CHP'li Keskin'e tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 15:58:00 - 2022-05-29 16:23:35

 Yeniakit.com.tr 

Van'da HDP'li bir şahıs, CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in karşısında skandal ifadeler kullanarak sözde Kürdistan'ın kurulmasını istedi.

Terör sözcülüğü yaptı!

Mustafa Kemal'in de Kürdistan'ın kurulmasından yana olduğunu öne süren HDP'li Şahıs, "Kandil'i yerle bir edeceğiz sözleri bu bölge halkının kanına dokunuyor. Bizim çocuklarımız orada." ifadeleri ile terör sözcülüğü de yaptı.

HDP'li şahsın karşısında dili adeta boğazına kaçan CHP'li Keskin, kafasını sallayarak skandal sözleri onayladı. Keskin'in sessizliği, CHP'nin iktidara gelmesi durumunda terör yandaşlarına nasıl söz hakkı tanıyacağını ortaya koydu.

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