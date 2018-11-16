Dilimiz sağlığımızın 'görsel haberci'si..



Dilimiz olmasa, nasıl konuşur da haberleşebiliriz ki.. Buna kuşku yok. Fakat dilimiz aynı zamanda beden sağlığımızın da "görsel haberci"si! Konuşmuyor, fakat "bana bakın ne halde olduğunuzu anlayabilirsiniz!" demeye getiriyor.

Eski Çin tıbbına göre gözler ruhun dil ise organların aynası olarak nitelendiriliyormuş.

Dikkat ederseniz, bu durum şimdi de hiç değişmedi. Doktorların hastasına ilk sözü "Aç bakayım ağzını, çıkar dilini.." olmuyor mu? Dile bakıp ilk belirtileri tesbit ediyorlar. Hekimlerin en çok kullandığı teşhis yöntemi olan dilin incelenmesi karaciğer hastalıklarından soğuk algınlığına mide sorunlarından tiroid ve böbrek yetmezliğine kadar pek çok şeyin göstergesi.

Dilinizin durumundan, aldığı renkten, lekelerden sağlık durumunuzu sizin de öğrenmeniz mümkün. Çıkarın dilinizi aynada bakın. Bir fikriniz olur ve doktora gitmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

Mor lekeler: Dil üzerindeki mor noktalar vücudun alarmı. Diyabet, cilt kanseri ve bağışıklık sistemi hastalıkları bu lekelerle belirti veriyor. Dilinizde bu tür lekeleri görürseniz vakit kaybetmeden doktora görünün.

Kahverengi dil: Kabızlık problemi..

Biftek Kırmızı: Dilinizin rengi biftek rengi gibi parlak kırmızıysa B12 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. B12 vitamini eksikliği başta nörolojik sorunlar olmak üzere bunamaya kadar pek çok soruna yol açabiliyor.

Kırmızı parlak dil: Karaciğer hastalığı olabilir.

Çilek gibi kırmızı tomurcuklar: Kabakulak gibi enfeksiyon hastalıkları

Beyazlanma: Açlık belirtisidir. Oruçluyken sık görülür. Fakat diğer zamanlarda durum farklıdır. Cilde rengini veren hücreler ölmeye başladığında deri üzerinde beyaz lekeler görülmeye başlar. Vitiligo adlı bu hastalıkta dilin aksine eller, ayaklar, yüz ve dudak rengi koyulaşır. Dirseklerde morluklar görülür. İşte bunların yanı sıra dilde beyazlık varsa bu, tiroid, Addison hastalığı ve hormonal sorunların habercisi olabilir.

Beyaz sarımsı pas: Kronik mide iltihabı belirtisi

Kalın beyaz pas: Üşütme, bağırsak sistemindeki düzensizlik.

Dilde Sararma: Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu belirtiler yüksek kolesterol seviyesinin habercisi olabilir. İhmal etmeyin. Çünkü yüksek kolesterol, kalp hastalıklarının bir numaralı sebebi.

Sarımsı pas: Karaciğer ve dalak fonksiyon bozukluğu, yüksek ateş..

Dilin arka kısmında sarı kahverengimsi pas: Karaciğer sorunları..



Dilde diş izleri, pas lekesi: Sindirim sistemi sorunları.

Şişkin kenarlarında diş izleri: Tiroit bezi, karaciğer sorunları.



Kahverengi şişkin dil: Böbrek yetersizliğinin belirtisi olabilir.

Kuru donuk dil: Vücutta su eksikliği.

Kurşun rengi: Kansızlık ve sindirim sistemi sorunları.

Dilin ortasında çukurlaşma ve kenarlarda buruşuk yapı: Pankereas ile ilgili olabilir..

Kuru dil ağız ve dudak birleşiminde çatlaklar: Diyabet belirtisi..

Renksiz solgun ve kırmızı lekeli dil: Astım ya da akciğer sorunları.

Siyahımsı dil: Bağışıklık sistem yetersizliği ve veya kanser gibi ciddi bir hastalık.

Dilde yanık acısı: Vitamin eksikliği, kansızlık veya diyabet

Dil altında kalın düğümlü damarlar: Kalp yetersizliği belirtisi olarak değerlendiriliyor.

Fakat uzmanlar yine de kendinize teşhis koymamanız konusunda uyarıyor. Hekimlik dünyanın en eski ve en önemli, en uzun eğitim sonucu elde edilen bir bilgeliktir. Kendi kendinizin bir yere kadar doktorluğunu yapabilirsiniz. Dilinize bakar, endişelenirseniz, kuşkulanırsanız, onu mutlaka bir hekimin görmesinde yarar var.Belirtilere ancak doktor doğru teşhisi koyabilir.

Teşhis konusu sizi aşar!